'Vale Tudo' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (1º) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.