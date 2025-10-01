Val Marchiori conta qual o tipo de tratamento que fará contra o câncer

Val Marchiori, 50, contou que já sabe qual será o tratamento para o câncer de mama que lhe foi diagnosticado.

O que aconteceu

No Instagram, Val destacou a ironia do momento, já que justamente nesta quarta-feira (1), data dedicada à campanha do Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, ela recebeu o resultado do exame, vestida com uma roupa rosa. "Saiu hoje o resultado. Vou precisar fazer quimioterapia. Eu estava muito ansiosa, esperando com medo, porque a quimio é mais invasiva".

A empresária disse que vai precisar passar por radioterapia. "Também vou passar por radioterapia, conforme a decisão do Dr. Fernando Maluf e de toda a sua equipe, para que a doença não volte. Desde ontem eu estava muito angustiada com isso, porque não é fácil. Quando ouvimos quimioterapia, já pensamos: será que meu cabelo vai cair? Vou ficar fraca? Muitas coisas passam pela cabeça, não só sobre beleza, mas também: será que vou conseguir? Confesso pra vocês que estou com medo, muito medo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Vai ser um ano difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus filhos, do meu marido que está aqui ao meu lado, eu acredito que tudo vai dar certo".

Marchiori aproveitou para fazer um alerta a suas seguidoras. "Que o que está acontecendo comigo sirva de alerta para você, mulher, se cuidar. Saúde é tudo. Faça sempre seus exames preventivos, não apenas no Outubro Rosa, mas durante todo o ano".

O marido da empresária, Amilton Augusto, também mostrou seu apoio neste momento delicado: "A gente vai passar por isso. É apenas mais um desafio que a vida está nos colocando. Que essa experiência sirva de voz, que a gente consiga inspirar mais pessoas".

A socialite acrescentou ressaltando a importância do Outubro Rosa. "Que o Outubro Rosa venha, desta vez, com ainda mais força para motivar e incentivar o cuidado com a saúde. Foquem no que realmente importa: saúde. Mulheres, não deixem de fazer suas mamografias. Tudo o que é descoberto no início é muito mais fácil de tratar".

De acordo com ela, sua internação ocorrerá na semana que vem. "Semana que vem, na quarta-feira (08), vou me internar para colocar um cateter. É isso… fé em Deus e obrigada pelo carinho de todos".

Por fim, Val agradeceu todo o apoio que vem recebendo. "Quero agradecer o carinho, as orações e a energia positiva que recebo todos os dias de vocês, meus fãs e amigos. Vocês fazem parte da minha força. Essa luta não é só minha, é de todas as mulheres que passam por esse desafio. Que a minha voz continue ecoando para incentivar cada uma a cuidar da saúde e acreditar que dias melhores virão".