Topo

Entretenimento

Todos os detalhes: o que aconteceu com Leonardo no remake e na 1ª Vale Tudo

Odete no acidente que vitimou Leonardo em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete no acidente que vitimou Leonardo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 14h09

Tanto na primeira versão quanto no remake de "Vale Tudo", Leonardo foi vítima de um acidente. Na versão original de 1988, o personagem de fato morreu. Já na releitura atual, sobreviveu, mas foi escondido pela própria mãe, Odete Roitman, a verdadeira responsável pela tragédia, por 13 anos.

No remake, acidente deixou sequelas em Leonardo

Até o capítulo de ontem (30), todos da família Roitman, com exceção de Odete, acreditam que Leonardo estava morto. Odete (Debora Bloch), sua mãe, não só participou do acidente como também foi a responsável por manter o filho em cativeiro silencioso por mais de uma década.

O carro em que Leonardo entrou no dia do acidente tinha outro destino. O alvo da emboscada era Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas o plano deu errado. Leonardo acabou pegando o veículo sabotado em meio a uma desavença na família envolvendo Marco Aurélio e sua amante. O carro capotou e pegou fogo momentos depois de ser acionado. E, no remake, o rapaz sofreu graves sequelas.

Relacionadas

Pesado: a dura decisão de Afonso após reencontrar Leonardo em 'Vale Tudo'

'Sem falar nada, entregou tudo': quem é ator que faz Leonardo em Vale Tudo

Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'

A partir daí, Odete decidiu agir para salvar a própria imagem e culpou Heleninha, que estava bêbada na ocasião. A empresária não pensou duas vezes antes de colocar a filha como responsável do acidente, uma vez que ela não se lembraria de nada por efeitos do álcool. Com isso, Heleninha passa a vida em constante culpa pela morte do irmão.

Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, para sustentar a farsa, Odete forjou a morte do filho. Enterrou outro homem em seu lugar: o marido de Nise (Teca Pereira), que, ao que parece, foi morto para que a mentira da empresária tomasse forma. Assim, todos acreditaram que o corpo no caixão era o de Leonardo.

Depoimento revelador de Nise sobre a tragédia do passado deve vir à tona. Esse registro abre caminho para que a farsa do acidente de Leonardo seja desvendada. Heleninha, Álvaro, Isaías e até um policial participaram dos flashbacks da idosa já falecida e que podem voltar à tona para desmascarar a ricaça nos capítulos finais.

Ruth narrou acidente na 1ª versão: veja como foi

Em 1988, a empregada Ruth (Zilka Salaberry) foi a responsável por trazer detalhes do acidente. Ela sempre soube que Odete foi a verdadeira mandante da sabotagem do carro, que deveria matar Marco Aurélio, e que Heleninha não tinha culpa alguma.

Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988 - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988
Imagem: Divulgação/Globo

Na história, Ruth conta que Heleninha desconfiava de uma traição de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). passou a desconfiar de uma traição. Tomada pelo ciúme, decidiu segui-lo até um apartamento, levando Ruth consigo. Ao chegarem ao local, as duas pediram ajuda a Leonardo, vizinho do apartamento, para tentar flagrar Marco Aurélio com a suposta amante.

Porém, ao abrirem a porta, a surpresa foi ainda maior: quem estava lá era Odete Roitman, acompanhada de um amante. O choque foi imediato. Leonardo se revoltou ao ver a mãe naquela situação, enquanto Heleninha ficou transtornada acreditando que havia sido traída pelo marido.

Após o escândalo, Odete assumiu o volante do carro, levando Heleninha e Leonardo como passageiros. No caminho, os três sofreram um grave acidente. Leonardo morreu na hora, deixando Odete em completo desespero. Sem saber como agir, ela levou o corpo do filho para a casa da família.

Embate entre Heleninha (Renata Sorrah) e Odete (Beatriz Segall) em Vale Tudo de 1988 - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Embate entre Heleninha (Renata Sorrah) e Odete (Beatriz Segall) em Vale Tudo de 1988
Imagem: Reprodução/Globo

Heleninha, confusa e abalada, não conseguiu recordar os acontecimentos. Ao se deparar com o corpo de Leonardo no chão, entrou em pânico e acreditou ter sido a responsável pela tragédia. No meio do caos, Odete deixou cair um cigarro aceso sobre a cortina, iniciando um incêndio.

Aproveitando a fragilidade da filha, Odete a deixou assumir a culpa. Pagou a Ruth para guardar silêncio e conseguiu encobrir sua própria responsabilidade. O peso desse segredo destruiu a vida de Heleninha, que perdeu a guarda do filho e afundou no alcoolismo. No fim, a verdadeira culpada por todo o desastre foi Odete Roitman.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

De biquíni verde, Vica Brenner compartilha clique em praia

Eric Dane fala sobre diagnóstico de ELA: Vou lutar até o fim

Assustadas com IA, estrelas de Bollywood arrastam Google para luta por "direitos de personalidade"

Festival do Rio começa nesta quinta com 'O Agente Secreto' e mais cotados ao Oscar

'Frankenstein' de Guillermo del Toro ganha trailer

Gracyanne Barbosa tem alta hospitalar e é recebida por mãe de Belo e ex-BBB

Robbie Williams revela ter síndrome de Tourette e admite medo de se apresentar ao vivo

Kleber Mendonça Filho revela que já tem um novo projeto após 'O Agente Secreto'

Todos os detalhes: o que aconteceu com Leonardo no remake e na 1ª Vale Tudo

Polícia investiga pés de maconha na casa de ex-ator da Globo: 'Educados'

Samantha Jones posta bastidores da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'