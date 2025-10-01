Todos os detalhes: o que aconteceu com Leonardo no remake e na 1ª Vale Tudo

Tanto na primeira versão quanto no remake de "Vale Tudo", Leonardo foi vítima de um acidente. Na versão original de 1988, o personagem de fato morreu. Já na releitura atual, sobreviveu, mas foi escondido pela própria mãe, Odete Roitman, a verdadeira responsável pela tragédia, por 13 anos.

No remake, acidente deixou sequelas em Leonardo

Até o capítulo de ontem (30), todos da família Roitman, com exceção de Odete, acreditam que Leonardo estava morto. Odete (Debora Bloch), sua mãe, não só participou do acidente como também foi a responsável por manter o filho em cativeiro silencioso por mais de uma década.

O carro em que Leonardo entrou no dia do acidente tinha outro destino. O alvo da emboscada era Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas o plano deu errado. Leonardo acabou pegando o veículo sabotado em meio a uma desavença na família envolvendo Marco Aurélio e sua amante. O carro capotou e pegou fogo momentos depois de ser acionado. E, no remake, o rapaz sofreu graves sequelas.

A partir daí, Odete decidiu agir para salvar a própria imagem e culpou Heleninha, que estava bêbada na ocasião. A empresária não pensou duas vezes antes de colocar a filha como responsável do acidente, uma vez que ela não se lembraria de nada por efeitos do álcool. Com isso, Heleninha passa a vida em constante culpa pela morte do irmão.

Leonardo (Guilherme Magon) e Ana Clara (Samantha Jones) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, para sustentar a farsa, Odete forjou a morte do filho. Enterrou outro homem em seu lugar: o marido de Nise (Teca Pereira), que, ao que parece, foi morto para que a mentira da empresária tomasse forma. Assim, todos acreditaram que o corpo no caixão era o de Leonardo.

Depoimento revelador de Nise sobre a tragédia do passado deve vir à tona. Esse registro abre caminho para que a farsa do acidente de Leonardo seja desvendada. Heleninha, Álvaro, Isaías e até um policial participaram dos flashbacks da idosa já falecida e que podem voltar à tona para desmascarar a ricaça nos capítulos finais.

Ruth narrou acidente na 1ª versão: veja como foi

Em 1988, a empregada Ruth (Zilka Salaberry) foi a responsável por trazer detalhes do acidente. Ela sempre soube que Odete foi a verdadeira mandante da sabotagem do carro, que deveria matar Marco Aurélio, e que Heleninha não tinha culpa alguma.

Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Divulgação/Globo

Na história, Ruth conta que Heleninha desconfiava de uma traição de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). passou a desconfiar de uma traição. Tomada pelo ciúme, decidiu segui-lo até um apartamento, levando Ruth consigo. Ao chegarem ao local, as duas pediram ajuda a Leonardo, vizinho do apartamento, para tentar flagrar Marco Aurélio com a suposta amante.

Porém, ao abrirem a porta, a surpresa foi ainda maior: quem estava lá era Odete Roitman, acompanhada de um amante. O choque foi imediato. Leonardo se revoltou ao ver a mãe naquela situação, enquanto Heleninha ficou transtornada acreditando que havia sido traída pelo marido.

Após o escândalo, Odete assumiu o volante do carro, levando Heleninha e Leonardo como passageiros. No caminho, os três sofreram um grave acidente. Leonardo morreu na hora, deixando Odete em completo desespero. Sem saber como agir, ela levou o corpo do filho para a casa da família.

Embate entre Heleninha (Renata Sorrah) e Odete (Beatriz Segall) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Heleninha, confusa e abalada, não conseguiu recordar os acontecimentos. Ao se deparar com o corpo de Leonardo no chão, entrou em pânico e acreditou ter sido a responsável pela tragédia. No meio do caos, Odete deixou cair um cigarro aceso sobre a cortina, iniciando um incêndio.

Aproveitando a fragilidade da filha, Odete a deixou assumir a culpa. Pagou a Ruth para guardar silêncio e conseguiu encobrir sua própria responsabilidade. O peso desse segredo destruiu a vida de Heleninha, que perdeu a guarda do filho e afundou no alcoolismo. No fim, a verdadeira culpada por todo o desastre foi Odete Roitman.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.