A Fazenda 2025: Rayane Figliuzzi vence prova e é Fazendeira pela 2ª vez

Rayane Figluzzi venceu a terceira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record), que envolvia agilidade.

Como foi a prova

O objetivo da prova era construir um muro para proteger "galinhas" de "raposas". Para isso, os participantes deveriam montar um carrinho de mão e, na sequência, tijolos até uma área de montagem, dentro do carrinho.

Na área de montagem, os peões deveriam montar o muro que protegeria as "galinhas". Além disso, ao sinal da produção, eles também deveriam enviar as "raposas" por um local indicado.

O primeiro peão que montasse o muro e passasse três "raposas" vencia a prova e escapava da roça.

Com a vitória de Rayane, a segunda roça foi oficializada com Duda, Renata e Walério.