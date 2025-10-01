Topo

Entretenimento

Sindicato dos atores dos EUA solta comunicado contra atriz criada com IA

01/10/2025 21h23

O sindicato dos atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA), usou as redes sociais para publicar um comunicado contra Tilly Norwood, atriz criada com o uso de inteligência artificial. "O SAG-AFTRA acredita que a criatividade é, e deve continuar sendo, centrada no ser humano. O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por inteligência artificial", começa a nota.

A publicação diz que Tilly Norwood não é uma atriz, e sim um personagem gerado por um programa de computador treinado com base no trabalho de profissionais da área. O SAG-AFTRA afirma que a inteligência artificial não tem experiência de vida ou emoção para basear sua performance. "Isso não resolve nenhum 'problema' - só cria um problema ao usar performances roubadas para retirar o trabalho de atores, pondo em risco o seu sustento e desvalorizando a arte humana", completa.

Três dias atrás, Eline Van der Velden, criadora de Tilly Norwood, usou as redes sociais para dizer que a inteligência artificial não é usada para substituir as pessoas e sim como uma ferramenta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2/10 a 11/10

Viúvo de Gilberto Braga critica remake de 'Vale Tudo' e cita falta de 'intimidade intelectual'

Brasileiros se revoltam com data de estreia de 'O Agente Secreto' no Reino Unido

Sindicato dos atores dos EUA solta comunicado contra atriz criada com IA

Final de 'Vale Tudo': Leonardo morre antes do transplante para Afonso?

Quando acaba o Estrela da Casa? Saiba tudo sobre a grande final

Debora Bloch mostra bastidores de morte de rival em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 2/10 a 11/10

Novela, séries e mais: Globo anuncia mais de 20 estreias em outubro

Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 2/10 a 11/10