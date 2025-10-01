Topo

Samantha Jones posta bastidores da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'

São Paulo

01/10/2025 13h48

Uma das cenas mais esperadas de Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira, 30. Depois de Odete Roitman (Débora Bloch) matar Ana Clara (Samantha Jones), a cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) manda um áudio para Fátima (Bella Campos) pedindo socorro. Fátima chega à casa de Ana Clara e a encontra já morta. Desesperada, a ex-nora de Odete pega o celular de Ana Clara e manda uma mensagem para Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) pedindo que ela vá até a sua casa urgentemente. Quando Heleninha chega, encontra não só a amiga morta, mas também o seu irmão gêmeo, que ela jurava estar morto.

Em suas redes sociais, Samantha Jones postou vídeos dos bastidores de gravação deste momento importantíssimo na trama de Manuela Dias. Em tom de bom humor, a atriz anuncia: "O Brasil pediu e Ana Clara foi de arrasta". Na sequência, ela apresenta o figurino que ela usaria na cena: "Meninos, esse é meu lookinho de morrer".

Ao lado de Paolla Oliveira, Samantha diz que este é o terceiro dia de morte, dando a entender que as gravações da sequência, entre a discussão com Odete e a chegada de Heleninha, durou três dias. Para finalizar o vídeo, Samantha deu um conselho no mesmo tom bem-humorado do início do vídeo: "Sugiro que fiquem quietos perto de Odete Roitman".

