Ryan desbanca Marlon e vira o grande anjo na vida de Kami em 'Dona de Mim'

Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo
01/10/2025 16h02

Ryan (L7nnon) se vingará do assediador de Kami (Giovana Lancellotti) nesta quarta-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Ryan apoia Kami, e Ronaldo, o homem que abusou da jovem, os observa. Em seguida, o pai de Dedé insinua à ex que deseja tomar uma atitude contra o criminoso.

Enquanto isso, Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia.

Juntos, Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro.

Ao final do capítulo, Ryan captura Ronaldo e decide se vingar. No entanto, Marlon chega e impede o ex-presidiário de agir com violência.

Ainda nesta quarta, Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

