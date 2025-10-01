Topo

Robbie Williams revela ter síndrome de Tourette e admite medo de se apresentar ao vivo

01/10/2025 14h18

O cantor Robbie Williams revelou pela primeira vez que convive com a síndrome de Tourette, um distúrbio neurológico que provoca tiques motores e vocais. Em entrevista ao podcast I'm ADHD! No You're Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir, o artista de 51 anos falou sobre os desafios diários e o impacto da condição em sua vida pessoal e profissional.

Williams explicou que os sintomas vão além dos tiques físicos, afetando também seus pensamentos. Ele descreveu experiências em que ideias invasivas surgem sem controle, mesmo em situações comuns do cotidiano. "Eu estava andando na rua outro dia e percebi que esses pensamentos estão dentro da síndrome. Eles simplesmente não saem", disse o cantor. O artista também comentou sobre o resultado recente de um teste para autismo, que foi negativo, embora reconheça ter traços associados, como ansiedade ao se afastar de seu espaço seguro.

Relação difícil com os palcos

Apesar de décadas de carreira e reconhecimento mundial, Williams admitiu sentir medo antes de apresentações e turnês. Ele explicou que a postura confiante nos shows funciona como uma espécie de máscara: transmite segurança ao público, mas esconde a insegurança que sente por dentro.

"Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: 'Você deve estar animado com a nova turnê'. Não exatamente. Estou apavorado", afirmou.

A síndrome de Tourette é uma condição neurológica que causa tiques motores e vocais involuntários, como movimentos ou sons repetitivos. Não tem cura, mas tratamentos podem reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

