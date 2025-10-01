Quem é Tilly Norwood, a '1ª atriz de IA' que está dividindo Hollywood?

À primeira vista, ela lembra uma mistura improvável de Gal Gadot, Ana de Armas e Vanessa Hudgens dos tempos de High School Musical. Mas Tilly Norwood não existe de verdade, é uma criação do estúdio de talentos digitais Xicoia apresentada no festival de cinema de Zurique neste fim de semana como o que pode ser o futuro da indústria audiovisual.

O que aconteceu

Descrita como a "próxima Scarlett Johansson", Tilly já tem agência para representá-la e estúdios interessados em escalá-la — embora, até agora, sua carreira se resuma a um único esquete de comédia gerado por inteligência artificial, chamado AI Commissioner.

Posso ser gerada por IA, mas estou sentindo emoções muito reais agora. Estou muito animada para o que vem por aí! Tilly Norwood, personagem de IA, em sua página do Facebook

Atores de Hollywood reagiram negativamente ao anúncio. Melissa Barrera, de Pânico, escreveu: "Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se fodam", em seus stories do Instagram, enquanto Mara Wilson, de Matilda, escreveu: "E quanto às centenas de jovens mulheres vivas cujos rostos foram compostos para criá-la? Você não poderia contratar nenhuma delas?".

Sindicatos de classe também se manifestaram contra a novidade. O Sag-Aftra, que reúne atores de cinema e TV nos Estados Unidos, classificou a personagem como fruto de atuações roubadas e deixou claro que a criatividade deve continuar sendo centrada em seres humanos.

Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz, é uma personagem gerada por um programa de computador que foi treinado com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais — sem permissão ou compensação Sag-afra, em comunicado

Criadores de Tilly defendem a iniciativa como mais uma ferramenta narrativa, comparável à animação, ao CGI ou até ao teatro de fantoches. "Criar Tilly foi, para mim, um ato de imaginação e habilidade, assim como desenhar um personagem, escrever um papel ou moldar uma performance. Leva tempo, habilidade e iteração para dar vida a um personagem como esse", afirmou Eline Van Der Velden, CEO da Particle6, produtora do curta onde a 'atriz' foi apresentada.