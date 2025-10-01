Topo

Entretenimento

Quem é Tilly Norwood, a '1ª atriz de IA' que está dividindo Hollywood?

Tilly Norwood é uma atriz criada por Inteligência Artificial - Particle6
Tilly Norwood é uma atriz criada por Inteligência Artificial Imagem: Particle6
do UOL

Colaboração para Splash

01/10/2025 16h11

À primeira vista, ela lembra uma mistura improvável de Gal Gadot, Ana de Armas e Vanessa Hudgens dos tempos de High School Musical. Mas Tilly Norwood não existe de verdade, é uma criação do estúdio de talentos digitais Xicoia apresentada no festival de cinema de Zurique neste fim de semana como o que pode ser o futuro da indústria audiovisual.

O que aconteceu

Descrita como a "próxima Scarlett Johansson", Tilly já tem agência para representá-la e estúdios interessados em escalá-la — embora, até agora, sua carreira se resuma a um único esquete de comédia gerado por inteligência artificial, chamado AI Commissioner.

Posso ser gerada por IA, mas estou sentindo emoções muito reais agora. Estou muito animada para o que vem por aí! Tilly Norwood, personagem de IA, em sua página do Facebook

Atores de Hollywood reagiram negativamente ao anúncio. Melissa Barrera, de Pânico, escreveu: "Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se fodam", em seus stories do Instagram, enquanto Mara Wilson, de Matilda, escreveu: "E quanto às centenas de jovens mulheres vivas cujos rostos foram compostos para criá-la? Você não poderia contratar nenhuma delas?".

Sindicatos de classe também se manifestaram contra a novidade. O Sag-Aftra, que reúne atores de cinema e TV nos Estados Unidos, classificou a personagem como fruto de atuações roubadas e deixou claro que a criatividade deve continuar sendo centrada em seres humanos.

Para deixar claro, 'Tilly Norwood' não é uma atriz, é uma personagem gerada por um programa de computador que foi treinado com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais — sem permissão ou compensação Sag-afra, em comunicado

Criadores de Tilly defendem a iniciativa como mais uma ferramenta narrativa, comparável à animação, ao CGI ou até ao teatro de fantoches. "Criar Tilly foi, para mim, um ato de imaginação e habilidade, assim como desenhar um personagem, escrever um papel ou moldar uma performance. Leva tempo, habilidade e iteração para dar vida a um personagem como esse", afirmou Eline Van Der Velden, CEO da Particle6, produtora do curta onde a 'atriz' foi apresentada.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Nise tem retorno triunfal em 'Vale Tudo' após último suspiro da neta; veja

Ator não chega ao 'Mais Você' e Ana Maria Braga reage ao cancelamento

AFROPUNK Experience Rio: Terreirão vai tremer com rap, funk, samba e charme

A Fazenda: Peões recebem nova punição e ficarão sem café e ovos por 48h

Quem é Tilly Norwood, a '1ª atriz de IA' que está dividindo Hollywood?

Ryan desbanca Marlon e vira o grande anjo na vida de Kami em 'Dona de Mim'

Modelo brasileiro Jesus Luz, ex de Madonna, abre perfil em plataforma 18+

Jonathan Anderson apresenta coleção feminina da Dior na passarela de Paris

Reencontro emocionante faz 'Vale Tudo' bater recordes em várias capitais

Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa Camargo após assumir novo namoro

Gato Preto vai responder por tentativa de homicídio em acidente com Porsche