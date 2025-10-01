Polícia investiga pés de maconha na casa de ex-ator da Globo: 'Educados'

Mohammed Abdullah, conhecido como Ricardo Petraglia até se converter ao islamismo, diz ter sido alvo de uma operação policial ontem.

O que aconteceu

Policiais receberam uma denúncia da plantação de maconha do ex-ator. Em um vídeo postado no Instagram ao lado da plantação, ele contou o que disse aos policiais: "Receberam a denúncia certa, tem mesmo. Por favor, entrem".

Ele mostrou aos policiais o habeas corpus que lhe permite plantar maconha para uso medicinal. "Sentamos na varanda, mostrei os documentos, eles olharam as plantas e viram que estava tudo legal", disse Mohammed Abdullah, que fala abertamente sobre sua plantação nas redes sociais.

A pessoa que fez a denúncia, sem querer, acabou prestando um serviço a nós todos. Mohammed Abdullah

Ele elogiou a atuação dos policiais. "Foram educados, profissionais e atenciosos com o velhinho aqui", relatou. O ex-ator conta que explicou aos policiais o cultivo da planta: "É bom quando vem, pois sempre explico e ensino sobre a planta e seus usos, quanto cada pé rende em peso, como se faz o óleo e peço pra olharem os jardineiros com carinho".

Um dos policiais desconfiou do documento que ele apresentou. "O meu HC, como é antigo, não tem quantidade de plantas. Então ele ficou meio assim, mas mostrei que eu, pela minha própria consciência, como faço isso para mim mesmo e não para distribuir, só planto o que eu preciso", disse.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada para mais informações sobre o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Ele está aposentado de filmes e novelas há dez anos. Sua última novela foi "Os Dez Mandamentos", em 2015. Atualmente, no entanto, está no ar na Globo na reprise de "A Viagem" (1994). Também participou de obras como "Uga Uga" (2000), "Coração de Estudante" (2002) e outras.