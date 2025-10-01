Polícia italiana invade exposição de Dalí e diz que obras expostas são falsas

ROMA (Reuters) - A polícia de patrimônio artístico da Itália disse nesta quarta-feira que invadiu uma exposição de Salvador Dalí e apreendeu 21 obras atribuídas ao famoso pintor surrealista espanhol que se presume serem falsificações.

Os policiais levaram tapeçarias, desenhos, gravuras e vários objetos da exposição "Salvador Dali: Between Art and Myth" (Salvador Dalí: entre a arte e o mito), inaugurada na semana passada na cidade de Parma, no norte do país, informaram os Carabinieri em um comunicado.

O Palazzo Tarasconi, local da exposição em Parma, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O escritório de venda de ingressos disse que a exposição continuaria apesar das apreensões.

A polícia disse que agiu de acordo com as suspeitas levantadas pela Fundação Gala-Salvador Dalí -- o órgão encarregado de proteger o legado do artista -- e detectou "anomalias" enquanto as obras de arte estavam em exibição em Roma.

A exposição, composta por cerca de 80 obras de arte, foi realizada na capital italiana de janeiro a julho. Ela foi reaberta em Parma em 27 de setembro e estava programada para continuar até 1º de fevereiro.

Os Carabinieri enfatizaram que as obras de arte eram presumidamente falsas com base em investigações preliminares e que a presunção de inocência seria aplicada até que se chegasse a um veredicto final.

A polícia Carabinieri da Itália tem unidades especializadas que trabalham com obras de arte roubadas ou falsificadas.

No ano passado, eles disseram que haviam descoberto uma rede de falsificação pan-europeia em grande escala que fabricava e vendia falsificações atribuídas a alguns dos maiores nomes da arte moderna e contemporânea, incluindo Banksy, Pablo Picasso, Andy Warhol e Dalí.

(Reportagem de Alvise Armellini)