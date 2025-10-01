Topo

Poliana diz que desconhecido morou em sua casa para brincar com Zé Felipe

Poliana Rocha lembra de infância de Zé Felipe - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 18h58

Poliana Rocha, 48, lembrou de uma situação inesperada com um menino durante a infância de Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

A jornalista contou que passou uns dias em Ilhéus, na Bahia, e conheceu um menino que moraria em sua casa posteriormente. "Ele tinha uns 15 anos e o Zé Felipe tinha uns 10. Aí ele chegou, nós compramos o chinelinho dele e ele ficou jogando bola com o Zé", disse no Sensacional, da RedeTV!.

De acordo com ela, Leonardo o convidou para ir à Goiânia fazer companhia ao filho e o jovem aceitou. A apresentadora Daniela Albuquerque questionou a falta de comunicação com a mãe do adolescente e Poliana insistiu que ele tinha falado que não era necessário avisá-la.

A esposa do cantor detalhou sobre a convivência com o menino e citou o incômodo do filho. "O Leonardo disse: 'Vamos levar ele, sim, porque ele vai brincar com o Zé Felipe, ele é uma boa pessoa'. Mas, depois, o menino começou a me chamar de mainha? E aquilo foi me incomodando, sabe? Acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado", sugeriu.

A mãe do funkeiro relatou sobre os cuidados com o adolescente e como era a convivência na casa. "Fui ao médico, levei o menino, fiz um tratamento para verme. Estava com o cabelo todo descuidado, levei no salão e fiz progressiva, cuidei totalmente. Só que, em vez de brincar com o Zé Felipe, ele ficava todo dia deitado no sofá. Sombra e água fresca. Ele ficou em casa um mês e meio. Ele não estava mais jogando bola com o Zé."

Com isso, Poliana Rocha disse que preferiu levar o menino de volta à Bahia. "Falei: 'Preciso devolver esse menino. Como vou fazer?'. Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele para voltar para a Bahia. E fiquei um ano pagando pensão para ele. Não tive contato com a mãe", concluiu.

