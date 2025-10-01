Topo

Entretenimento

Patrícia de Sabrit sobre nova carreira: 'Não gosto de ficar sem fazer nada'

Patricia De Sabrit virou corretora de imóveis
Patricia De Sabrit virou corretora de imóveis Imagem: Reprodução/Instagram
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

01/10/2025 05h30

Patrícia de Sabrit, 50, encontrou uma nova vocação no mercado imobiliário, após dedicar-se integralmente à maternidade. A transição de carreira, segundo a atriz, aconteceu "meio por acaso".

Ao procurar um apartamento para comprar após retornar da Europa, ela se inspirou na corretora que a atendeu. "Eu fiquei muito tempo fora [do mercado de atuação]. Houve muitas mudanças nas emissoras, agora, inclusive, com o streaming. Eu dei uma desconectada do meu mundo."

Eu estou muito feliz. Estou curtindo muito. Eu gosto de produzir. Eu sempre gostei. Não gosto de ficar sem fazer nada. Sempre arranjo alguma coisa. Se eu não estou trabalhando, estou fazendo mil cursos. Patrícia de Sabrit, em conversa com Splash

Apesar da nova profissão, Patrícia não descarta a atuação. "Eu já tinha em mente ter um plano B. Isso não significa, obviamente, que se vier um belo de um convite, eu também não posso fazer. Isso é o mais bacana. A minha carreira atual me permite fazer as duas coisas."

'Pérola Negra'

Patrícia de Sabrit fez sucesso com 'Pérola Negra'
Patrícia de Sabrit fez sucesso com 'Pérola Negra'
Imagem: Reprodução/SBT

Atriz ganhou grande projeção ao protagonizar "Pérola Negra" (SBT). A novela, gravada em apenas seis meses, exigiu um ritmo intenso de trabalho na época. A trama foi ao ar entre 1998 e 1999.

Foi o personagem mais incrível, mais apaixonante. Eu gravava todos os dias, praticamente de segunda a segunda. Era uma loucura! Mas eu gostava tanto da personagem, do ambiente de gravação. Formamos uma família durante esse período.

