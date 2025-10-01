Desobedientes: Paris Hilton já sofreu tortura em escola como a da série

A série "Desobedientes", a mais vista da Netflix no momento, retrata um instituto que promete "curar" adolescentes problemáticos — mas, na verdade, os submete a tortura e abusos psicológicos.

Paris Hilton passou por uma experiência similar. Em 2022, ela participou de um protesto sobre o tema e detalhou seus traumas pela primeira vez: "Falar sobre isso exige toda a minha coragem, mas não posso ficar parada sabendo que crianças de até 8 anos estão sendo mantidas nesses programas para 'adolescentes problemáticos' por pais que não sabem o que se passa lá, e por órgãos do governo que não se importam", disse ao jornal USA Today.

Aos 16 anos, eu fui retirada da minha casa no meio da noite e passei quase dois anos numa série de internatos de tratamento. Meus pais haviam sido enganados para acreditarem que meu transtorno de déficit de atenção seria curado com um 'pulso firme'. Paris Hilton

Funcionários da instituição a acordavam no meio da noite para fazer supostos "exames ginecológicos". Ao jornal, Paris disse que era dopada com remédios e impedida de dormir, o que também afetava suas faculdades mentais: "Eu me lembro de chorar enquanto me seguravam. Eu dizia 'não' e perguntava o motivo, mas eles só diziam: 'Cale a boca, fique quieta, pare de lutar ou você vai para a obs'".

"Obs", abreviação para "observação", era uma solitária. A sala de concreto que não tinha nada além de um ralo e um rolo de papel higiênico. "O quarto era gelado e eu estava quase nua. Eu fiquei andando até não conseguir mais ficar de pé. Depois me agachei no chão, fiquei me balançando e me obriguei a pensar na vida que eu criaria para mim mesma quando saísse de lá", descreveu Paris.

Hoje, ela descreve o que passou como tortura. "Essa experiência, assim como os abusos físico, emocional e sexual pelos quais passei, levaram a anos de insônia causada pelo trauma, e um transtorno de estresse pós-traumático complexo do qual eu e inúmeros outros sobreviventes da violência institucional infantil sofremos há anos", diz.

Na série, Toni Collette interpreta a fundadora de uma escola para adolescentes problemáticos. O detetive Alex Dempsey (Mae Martin) decide investigar o local após encontrar um jovem que escapou da instituição, mas parece ser o único na cidade preocupado com o assunto.