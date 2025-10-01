Overdose e título no Brasil: a história real do lutador vivido por The Rock

Em um mergulho profundo no mundo do cinema, Dwayne "The Rock" Johnson surge quase irreconhecível no novo filme "Coração de Lutador - The Smashing Machine", que chega amanhã aos cinemas brasileiros. Aos 52 anos, o ícone do wrestling e do cinema hollywoodiano utiliza próteses faciais sofisticadas para incorporar Mark Kerr, uma das figuras mais fascinantes e trágicas do MMA.

O projeto, da aclamada produtora independente A24, é escrito e dirigido por Benny Safdie, co-diretor do aclamado "Joias Brutas". O filme estrelado por The Rock é uma adaptação do documentário homônimo de John Hyams, realizado para a HBO em 2002, que traçou o percurso do lutador.

A história real de Mark Kerr, agora com 56 anos, começa em Toledo, Ohio. Nascido em uma família numerosa, iniciou a carreira no wrestling aos 15 anos. O seu talento levou-o à Universidade de Syracuse, onde se tornou campeão e competiu mundialmente.

Mark Kerr na premiére de 'Coração de Lutador', em Loas Angeles Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Após falhar a qualificação para os Jogos Olímpicos de 1996, Kerr se virou para o MMA. A sua estreia absoluta no World Vale Tudo Championship, no Brasil em 1997, foi arrasadora: venceu três oponentes consecutivos. A sua combinação de wrestling de elite e golpes no solo rendeu a alcunha que daria nome ao filme: "The Smashing Machine" (A Máquina de Esmagar). Nove das suas primeiras 11 lutas duraram 184 segundos ou menos.

"Eu não acho que o Mark gostasse de magoar pessoas, mas ele era muito bom nisso", refletiu mais tarde John Hyams, o realizador do documentário. "Acho que isso era parte da sua luta interna."

O sucesso no Brasil abriu-lhe as portas do UFC, mas a controvérsia em torno do esporte nos EUA levou Kerr ao Japão, para o lucrativo PRIDE Fighting Championship. Foi lá que se tornou uma estrela global, chegando a ganhar cerca de US$ 1,8 milhão, um valor bastante alto para lutares àquela época.

The Rock vive Mark Kerr em 'Coração de Lutador' Imagem: Divulgação/ Diamond Films

No entanto, as lesões acumuladas o levaram para um pesadelo: o vício em analgésicos. "Sempre que uma luta se aproximava, ele estava bastante assustado", recordou o colega lutador Mark Coleman. "Ele estava intimidado por toda a situação e isso provavelmente o levou a usar analgésicos."

O documentário de 2002 não poupou imagens, mostrando Kerr injetando narcóticos para suportar a dor. A sua então namorada e futura esposa, Dawn - papel de Emily Blunt em "Coração de Lutador - The Smashing Machine" -, pedia para que ele entrasse em reabilitação. O casal se separou em 2006, após o nascimento do primeiro e único filho.

'Coração de Lutador' chega aos cinemas nesta quinta-feira Imagem: Divulgação/ Diamond Films

Kerr sobreviveu a uma overdose em 1999, mas o seu declínio no octógono era inevitável. Perdeu as suas últimas cinco lutas, culminando numa derrota por nocaute em somente 25 segundos, em 2009.

Afirmando estar "99,9% melhor", Kerr recompôs a vida longe dos holofotes: voltou aos estudos e até mesmo trabalhou em uma concessionária da Toyota. Em 2019, revelou em uma campanha de financiamento coletivo (GoFundMe) que lutava contra uma neuropatia.