Chico Barney: 'Vale Tudo tem capítulo bombástico e expõe elite podre'

O capítulo mais tenso do remake de "Vale Tudo" trouxe a morte de Ana Clara pelas mãos de Odete Roitman e a revelação de que Leonardo está vivo. Para Chico Barney e Bárbara Saryne, do Central Splash, do Canal UOL, a sequência chocou ao mostrar Maria de Fátima ignorando o socorro para Ana Clara e Heleninha desvendando a farsa da morte do irmão em meio a reações frias e cenas de impacto emocional.

Ontem tivemos um capítulo bombástico de Vale Tudo, no qual Odete mata Ana Clara. Ana Clara manda um zap para Maria de Fátima. Maria de Fátima pega um Uber, vai até a casa de Ana Clara, e decide, em vez de chamar o Samu, deixou a mulher agonizando lá. Aí ela vai lá, usa a impressão digital para mandar mensagem para desmascarar a farsa da morte do Leonardo.

Chico Barney

Chico Barney detalha que Heleninha, ao receber a mensagem, precisou da ajuda de Jarbas para decifrar o texto. Ele ironiza a postura da personagem, que prefere áudios e evita digitar até mesmo em uma emergência.

Eu fiquei com a impressão ontem que a Eleninha é analfabeta. Todo o histórico de conversa da Eleninha com a Ana Clara era de áudio. E aí a primeira mensagem que aparece, escrita em texto, porque não era a Ana Clara que tinha ido a óbito, era a Fátima. O que a Eleninha faz? Ela mostra para o Jarbas. 'Ela fala, o que está escrito aqui, Jarbas? O que está escrito aqui? Você sabe onde fica isso aqui? Você sabe onde é que fica isso aqui?'

Chico Barney

Bárbara Saryne reforça que, apesar da força da cena, Heleninha não socorre Ana Clara e rapidamente direciona suas atenções ao irmão. Ela comenta que, em seu lugar, não acreditaria no que estava vendo.

A Heleninha, ela tá muito bem mesmo, porque eu acho que se eu tivesse no lugar dela ali, eu ia falar assim, será que eu tô alucinando?

Bárbara Saryne

Chico Barney critica o distanciamento dos personagens ricos, dizendo que Heleninha representa uma elite insensível. Ele também ironiza o desfecho previsto para Odete e comenta a audiência alta da novela.

Por mais que tentem falar que a Heleninha é boazinha, ela ainda é parte de uma elite podre. Dos bilionários que não estão nem aí para a classe trabalhadora.

Chico Barney

Eles estão com o discurso de que a Gaby Spanic, que não pode reclamar de comida, porque existem milhões de pessoas passando fome no Brasil.

Chico Barney

'Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó. Com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite. A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas. Estão falando tudo isso para tomar cuidado. Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. É ruim pra vocês. Se posicionam. Cuidado, só. Estou avisando como fã de reality, apresentador, que às vezes numa décima o sangue sobe e eu já vi acontecer, acabou a expulsão e fica triste pra todo mundo."

Adriane Galisteu

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne