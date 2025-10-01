Topo

Nise tem retorno triunfal em 'Vale Tudo' após último suspiro da neta; veja

Nise (Teca Pereira) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 17h12

Nise (Teca Pereira) faleceu no meio de "Vale Tudo", mas seu nome virá à tona com tudo na reta final para desvendar como a morte de Leonardo foi forjada.

O que vai acontecer

Ana Clara (Samantha Jones) gravou a avó contando todos os detalhes do que aconteceu com Leonardo (Guilherme Magon) no passado. A jovem foi morta no capítulo de ontem (30) por Odete (Debora Bloch).

Conteúdo gravado deve ser recuperado para dar força às descobertas sobre a vilã. Ainda esta semana, Heleninha (Paolla Oliveira) tentará se lembrar do que houve no dia do acidente com o irmão. Após ela, cada um da família dará sua versão.

Após isso, todos devem ver e ouvir Nise fazendo as revelações. Uma deles, gira em torno em como a "morte" de Leonardo foi forjada. Ela explica que quem foi enterrado no lugar do jovem foi seu marido, conferindo detalhes das ordens de Odete para o enterro dar certo.

Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha não reagirão bem às verdades que virão à tona. O atleta renegará a mãe, dizendo que não é mais filho dela. Já a pintora deixará um bilhete misterioso em sua galeria e terá uma forte recaída ao álcool.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

