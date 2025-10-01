Nasa recebe mensagem de sonda a 350 milhões de quilômetros da Terra

A sonda Psyche enviou sua última mensagem a laser para a Terra a uma distância de 350 milhões de quilômetros. O feito encerra o teste de comunicações ópticas da Nasa, que superou expectativas e estabeleceu novos marcos para o futuro da exploração espacial.

O que aconteceu

O projeto abriu caminho para transmissões mais rápidas. Ao longo de dois anos, a tecnologia de Comunicações Ópticas no Espaço Profundo (DSOC, na sigla em inglês) demonstrou ser capaz de enviar dados a taxas comparáveis às de banda larga doméstica, inclusive transmitindo vídeos em ultra-alta definição a milhões de quilômetros da Terra.

A experiência acumulou recordes. Em dezembro de 2024, a Psyche conseguiu transmitir um sinal infravermelho a 494 milhões de quilômetros — mais que o dobro da distância média entre a Terra e Marte e mais de mil vezes a distância até a Lua.

Os números impressionam. No total, os terminais terrestres da Nasa receberam 13,6 terabytes de dados da sonda, incluindo um vídeo em resolução 4K enviado em 2023 a partir de 30 milhões de quilômetros, com taxa de 267 megabits por segundo.

O funcionamento exige precisão extrema. Diferente das ondas de rádio, os feixes de laser são estreitos e precisam ser alinhados com altíssima exatidão para atingir os receptores na Terra. Com a sonda em movimento e o planeta também, esse cálculo é essencial.

Laser enviado à sonda Psyche viaja grande distância com sucesso Imagem: Reprodução

O sinal também sofre perdas. À medida que a distância aumenta, a taxa de transmissão cai. Em abril de 2024, quando a Psyche estava a 225 milhões de quilômetros, a conexão despencou para 25 megabits por segundo. Ainda assim, os telescópios terrestres conseguiram captar os fótons mais fracos.

O clima foi outro obstáculo. A atmosfera da Terra e condições como nuvens interferem nos sinais, e a própria equipe enfrentou desafios, incluindo incêndios florestais na Califórnia. "Enfrentamos muitos desafios, de condições climáticas que fecharam estações terrestres até incêndios que afetaram nossa equipe", disse Abi Biswas, supervisor do projeto no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (JPL na sigla em inglês).

Mesmo assim, os resultados animam a comunidade científica. "A Nasa está colocando a América no caminho de Marte, e o avanço nas comunicações a laser nos aproxima de transmitir vídeos em alta definição e dados valiosos da superfície marciana mais rápido do que nunca", afirmou o administrador interino da agência, Sean Duffy.

Outros gestores da agência destacaram a inovação. "Ao longo de dois anos, essa tecnologia superou nossas expectativas, demonstrando taxas comparáveis às de banda larga e enviando dados a distâncias recordes", disse Clayton Turner, da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da Nasa.

A missão agora entra em uma nova fase. Após encerrar os testes de laser, a Psyche continuará sua rota em direção ao cinturão de asteroides, onde deve se encontrar com seu alvo em 2029, usando comunicações de rádio para transmitir dados científicos.

O avanço é considerado vital para o futuro. "Exploração espacial exige novas formas de transferir dados", disse Kevin Coggins, da Nasa. "Combinar rádio e comunicações ópticas permitirá atender às necessidades das missões tripuladas à Lua e a Marte."