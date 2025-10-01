Modelo brasileiro Jesus Luz, ex de Madonna, abre perfil em plataforma 18+

Jesus Luz, modelo brasileiro conhecido por seu relacionamento com Madonna no final dos anos 2000, anunciou em suas redes sociais a criação de um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy. O anúncio foi feito em seu Instagram Stories, onde publicou uma foto em close de seu torso no chuveiro, acompanhada do link para acesso.

Na descrição do perfil, o modelo convida os seguidores a acessarem seu "universo secreto", prometendo conteúdo exclusivo e "seu lado mais íntimo" mediante assinatura mensal de R$ 59,90. Até o momento, o perfil já conta com algum material fotográfico disponível para os assinantes.

O anúncio gerou reações diversificadas entre seus seguidores. "Vai ser minha primeira assinatura", comentou um usuário, enquanto outro brincou: "Jesus, tenha misericórdia de nós. Eu pequei". Um terceiro chegou a sugerir: "Me convida pra gravar com você, Jesus".

Jesus Luz ganhou notoriedade internacional entre 2008 e 2010, quando manteve um relacionamento com a cantora Madonna após se conhecerem durante ensaio fotográfico da artista no Rio de Janeiro. Na época, o modelo participou do clipe "Celebration" e atuou como DJ na abertura de shows da turnê da artista em Barcelona.

Recentemente, o brasileiro já havia chamado atenção nas redes sociais ao postar fotos de sunga, que geraram grande repercussão entre seus seguidores.