Topo

Entretenimento

Modelo brasileiro Jesus Luz, ex de Madonna, abre perfil em plataforma 18+

Jesus Luz foi namorado da Madonna - Divulgação
Jesus Luz foi namorado da Madonna Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em Sâo Paulo

01/10/2025 16h00

Jesus Luz, modelo brasileiro conhecido por seu relacionamento com Madonna no final dos anos 2000, anunciou em suas redes sociais a criação de um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy. O anúncio foi feito em seu Instagram Stories, onde publicou uma foto em close de seu torso no chuveiro, acompanhada do link para acesso.

Na descrição do perfil, o modelo convida os seguidores a acessarem seu "universo secreto", prometendo conteúdo exclusivo e "seu lado mais íntimo" mediante assinatura mensal de R$ 59,90. Até o momento, o perfil já conta com algum material fotográfico disponível para os assinantes.

O anúncio gerou reações diversificadas entre seus seguidores. "Vai ser minha primeira assinatura", comentou um usuário, enquanto outro brincou: "Jesus, tenha misericórdia de nós. Eu pequei". Um terceiro chegou a sugerir: "Me convida pra gravar com você, Jesus".

Relacionadas

MC Daniel, Jesus Luz: famosos que já tomaram anestesia geral para tatuar

Jesus Luz posta foto de sunga branca com a 'mala' marcando: 'Olhei e babei'

Jesus Luz diz que teve 'conexão espiritual' com Madonna: 'Não foi só sexo'

Jesus Luz ganhou notoriedade internacional entre 2008 e 2010, quando manteve um relacionamento com a cantora Madonna após se conhecerem durante ensaio fotográfico da artista no Rio de Janeiro. Na época, o modelo participou do clipe "Celebration" e atuou como DJ na abertura de shows da turnê da artista em Barcelona.

Recentemente, o brasileiro já havia chamado atenção nas redes sociais ao postar fotos de sunga, que geraram grande repercussão entre seus seguidores.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Ator não chega ao 'Mais Você' e Ana Maria Braga reage ao cancelamento

AFROPUNK Experience Rio: Terreirão vai tremer com rap, funk, samba e charme

A Fazenda: Peões recebem nova punição e ficarão sem café e ovos por 48h

Quem é Tilly Norwood, a '1ª atriz de IA' que está dividindo Hollywood?

Ryan desbanca Marlon e vira o grande anjo na vida de Kami em 'Dona de Mim'

Modelo brasileiro Jesus Luz, ex de Madonna, abre perfil em plataforma 18+

Jonathan Anderson apresenta coleção feminina da Dior na passarela de Paris

Reencontro emocionante faz 'Vale Tudo' bater recordes em várias capitais

Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa Camargo após assumir novo namoro

Gato Preto vai responder por tentativa de homicídio em acidente com Porsche

Isis Valverde posa de biquíni à beira da piscina: 'Faz calor no Rio'