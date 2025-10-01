Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

Lionel Richie, 76, contou que apelidou Michael Jackson (1958-2009) de "fedorento".

O que aconteceu

Declaração está em livro biográfico, segundo informou o site Page Six. O apelido foi dado pelo jurado do American Idol e o produtor musical Quincy Jones. "Michael também ria, quando percebia que não havia trocado ou lavado as roupas nos últimos dias."

Todos temos nossas peculiaridades. Sempre que Michael vinha me visitar, ele usava a primeira coisa que encontrava: jeans e camiseta. E o jeans caía ou era curto demais. E, bem, cheirava mal.

Ele também descreveu o apego do artista por algumas peças de roupa. "Michael se acostumou a usar as mesmas calças até elas se tornarem inutilizáveis".