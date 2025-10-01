Topo

Entretenimento

Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie - Reprodução
Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

01/10/2025 12h19

Lionel Richie, 76, contou que apelidou Michael Jackson (1958-2009) de "fedorento".

O que aconteceu

Declaração está em livro biográfico, segundo informou o site Page Six. O apelido foi dado pelo jurado do American Idol e o produtor musical Quincy Jones. "Michael também ria, quando percebia que não havia trocado ou lavado as roupas nos últimos dias."

Relacionadas

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

'Sou uma pessoa de fé': o livro que marcou a vida de Marina Silva

Todos temos nossas peculiaridades. Sempre que Michael vinha me visitar, ele usava a primeira coisa que encontrava: jeans e camiseta. E o jeans caía ou era curto demais. E, bem, cheirava mal.

Ele também descreveu o apego do artista por algumas peças de roupa. "Michael se acostumou a usar as mesmas calças até elas se tornarem inutilizáveis".

O cotidiano dele era o que se poderia chamar de excêntrico. Como um professor sem noção, mas também como uma criança.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Irmãos pesaram 646 kg no 'Quilos Mortais'; o que aconteceu após reality?

d4vd some de line-up do Lolla após menor ser encontrada morta em seu carro

Galera Record anuncia lançamento simultâneo de novo livro de Colleen Hoover

Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas em homenagem de filho

'Continua todo mundo doido igual após chamada de Galisteu', diz Chico

Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

'Distorceram a fala dela': Bárbara Saryne aponta xenofobia com Spanic

Polícia italiana invade exposição de Dalí e diz que obras expostas são falsas

De 'Hamnet' a 'Hind Rajab', Festival do Rio traz fortes candidatos ao Oscar

Yoná causa nova punição e sede de A Fazenda fica sem água e gás

Mal explicado? Web critica fim de Ana Clara em 'Vale Tudo': 'Virando fungo'