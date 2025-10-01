Topo

Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas em homenagem de filho

Mauricio de Sousa aparece de cadeira de rodas em homenagem do filho Imagem: Reprodução/Instagram
Mauricio de Sousa apareceu de cadeira de rodas, hoje, em homenagem publicada pelo filho Mauro Sousa no Instagram.

O que aconteceu

Criador da Turma da Mônica completa 90 anos no dia 27 de outubro. "Hoje entramos no mês do seu 90° aniversário e eu não vejo a hora de te mostrar todas as homenagens que estão sendo preparadas para você! Você merece. Te amo, pai", escreveu o diretor.

Mauro interpreta o pai no filme "Mauricio de Sousa: O Filme", que estreia dia 23 de outubro. Em entrevista a Splash, o cartunista revelou que a escolha do filho foi tomada após uma análise de fotos de diferentes épocas de sua vida.

Eu comecei a ver as fotos do Mauro, fotos de diversos tempos da vidinha do Mauro. E, ao mesmo tempo, também eu vi as fotos do Mauro no tempo que eu me lembrava. Então eu olhava nas fotos, as fotos eram a minha cara, o meu rosto, como é que eu agia e tudo mais. Mauricio de Sousa

Cinebiografia "Mauricio de Sousa — O Filme", dirigida por Pedro Vasconcelos, contará também com a participação das atrizes Elizabeth Savala, Natália Lage e Thati Lopes.

