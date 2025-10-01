Topo

Treinos e dieta sem exagero: como Mateus Carrieri mantém boa forma aos 58

Mateus Carrieri exibe rotina de treinos nas redes - Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri exibe rotina de treinos nas redes Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

01/10/2025 11h34

Mateus Carrieri está prestes a completar 60 anos, mas garante que a idade não é um obstáculo para manter o corpo ativo e a saúde em dia.

O que aconteceu

O galã dos anos 90 compartilhou que leva a vida de forma equilibrada, com foco no bem-estar e na longevidade. Recentemente, ele descobriu que está apenas com 10% de gordura corporal.

Tento me manter cuidando de tudo, o que inclui alimentação e treino. Quero cuidar da saúde e não estou só pensando na estética. Estou quase chegando aos 60 e, agora, quero chegar aos 70, 80 e 90 sem depender de ninguém e sem que ninguém tenha que me arrastar pro sol e me tirar do sol.
Carrieri em entrevista à Quem

A rotina de cuidados inclui treinos frequentes e uma alimentação consciente, mas sem exageros ou dietas radicais. "Não faço nada tão radical, mas precisa ter um pouquinho de disciplina", destacou. "Malho sempre que posso. Sinceramente, quase todo dia, porque eu sempre arrumo um tempinho", disse.

Apesar do cuidado constante, Mateus admite que sua visão sobre envelhecer mudou bastante ao longo do tempo.

Quando eu era moleque, achava que com 50, 60 anos eu ia estar um velhaco aposentado, mas cheguei nessa idade e vejo que não. Entendi que a gente ainda precisa continuar trabalhando, precisa continuar ralando, precisa ter saúde e também precisa continuar namorando.
Disse o ator.

Pai de três filhos, o ator também revelou que quer acompanhar de perto o crescimento da família. "Quero ver meus filhos crescendo e quero ver meus netos. Isso me motiva a não cometer excessos".

