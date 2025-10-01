A Fazenda: Peões recebem nova punição e ficarão sem café e ovos por 48h

Topo

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

01/10/2025 16h13

Martina Sanzi causou uma nova punição em A Fazenda 2025 (Record) na tarde de hoje.

O que aconteceu

A peoa, de forma intencional, retirou o microfone, ação que vai contra as regras da atração. Imediatamente, a sirene de alerta soou, obrigando todos os peões a entrarem na sede.

Dudu Camargo leu o comunicado oficial. "Segundo a página 17 do Manual de Sobrevivência, é obrigatório o uso do microfone durante todo o tempo de permanência. Pelo descumprimento desta regra, vocês ficarão sem água por mais 24 horas e sem café e ovos por 48 horas." Apesar da punição, os peões reagiram com aplausos após a leitura.

Após o episódio, outros peões causaram punições de forma proposital. Carol retirou o microfone, enquanto Nizam e Will pularam na piscina. A casa foi penalizada em mais 24h sem gás e 48h sem academia. Desta vez, o comuniado da produção foi severo. "A sequência de punições causada propositalmente pode acarretar em consequências específicas para o peão que gerar a punição. E até levar a eventual expulsão", disseram.

