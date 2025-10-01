Topo

Ludmilla e Brunna estão no top 5 casais lésbicos mais quentes de 2025

Ludmilla beija a mulher, Brunna Gonçalves, durante show no festival Universo Spanta 2025 - Divulgação
Ludmilla beija a mulher, Brunna Gonçalves, durante show no festival Universo Spanta 2025 Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

01/10/2025 08h44Atualizada em 01/10/2025 08h44

Ludmilla e Brunna foram eleitas um dos cinco casais lésbicos mais quentes de 2025 pela revista Pride.

O que aconteceu

A publicação destaca que Ludmilla e Brunna viveram um ano marcante com a chegada da primeira filha, Zuri, nascida em maio. A revista também citou a apresentação de Ludmilla no Coachella no ano passado, quando a artista levou Brunna ao palco durante o show.

A Pride não elencou uma ordem para o top de cinco casais. Além de Brunna e Lud, também foram escolhidos dois casais formados por atletas do basquete americano, e outros dois formados por duas cantoras.

Entre as artistas estão Reneé Rapp e Towa Bird e Hayley Kiyoko e Becca Tilley, e entre as atletas estão Azzi Fudd e Paige Bueckers, e Dewanna Bonner e Alyssa Thomas.

