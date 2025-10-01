Final de 'Vale Tudo': Leonardo morre antes do transplante para Afonso?

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Leonardo (Guilherme Magon) terá momentos delicados que deixarão a família em alerta. Entenda a seguir.

O que vai acontecer

Leonardo é doador compatível com o irmão. O rapaz já estará vivendo na casa de Celina (Malu Galli) quando todos descobrem que ele é doador compatível para Afonso (Humberto Carrão), diagnosticado com leucemia.

Na sexta-feira (10), Leonardo passará mal e terá uma convulsão. Ele desmaia, mas o médico garante que os exames não apontam risco e que a doação poderá ser feita.

A tranquilidade dura pouco, pois no capítulo seguinte, o personagem sofre uma nova crise. Dessa vez, o quadro preocupa ainda mais os Roitman e coloca a família em estado de tensão.

Apesar do estado delicado, Leonardo não deve morrer no final de "Vale Tudo". Assim que se recuperar, o rapaz deve ser submetido ao procedimento para salvar o irmão.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.