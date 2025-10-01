Kleber Mendonça Filho revela que já tem projeto após 'O Agente Secreto'

O cineasta Kleber Mendonça Filho concedeu entrevista a Roxana Hadadi, crítica de cinema e TV do portal Vulture, nos Estados Unidos. Na conversa, o diretor de O Agente Secreto, indicado para representar o Brasil no Oscar, fala que há seis meses tem pensado em um novo projeto.

"Tenho uma boa ideia agora e ela está na minha cabeça há seis meses. Só preciso viver esse momento maravilhoso que estou vivendo com O Agente Secreto e, depois, lá pelo ano que vem, vou me sentar e escrever", revelou. Ele disse ainda que essa nova história está inserida no mesmo universo de Retratos Fantasmas, documentário lançado por Kleber em 2023, depois de sete anos de pesquisas, e é uma espécie de carta de amor de Mendonça a sua terra natal, Recife.

No filme, Kleber reúne imagens do seu arquivo pessoal com materiais encontrados em cinematecas e arquivos de TV para montar uma narrativa sobre o centro da cidade do Recife desde o século 20. O diretor parte de sua história pessoal, com enfoque, em sua mãe, para depois mostrar como o centro da capital pernambucana produziu memórias e cultura por meio dos cinemas de rua.

O novo filme de Kleber Mendonça Filho

Na conversa com Roxana, o cineasta pernambucano disse que o novo filme deve se passar na década de 1930. "Tenho certeza de que podemos nos divertir muito, trabalhar com o tempo novamente e reconstruir um ponto de vista sobre a história", explicou.

O diretor revelou ainda um pouco sobre o processo de criação de um novo filme. "Começar um novo projeto é uma das coisas mais difíceis de todas, porque você começa a se questionar, a se questionar demais e a se questionar sobre o projeto em si. Mas sim, fico feliz em dizer que tenho algo em mente. Nem sempre é assim", concluiu.