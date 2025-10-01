Jung ganha exposição no MIS, em SP, que explora a psiquê e os sonhos

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, inaugura em 19 de novembro de 2025 a exposição A alma humana, você e o universo de Jung, que apresenta de forma artística e imersiva os conceitos criados por Carl Gustav Jung (1875-1961). Considerado um dos principais pensadores do século 20, o psiquiatra suíço completaria 150 anos em 2025.

Experiência imersiva

Distribuída em 550 m², a mostra propõe uma jornada simbólica pela psique humana, explorando temas como inconsciente, arquétipos, persona, anima e animus. O público também terá acesso a instalações inspiradas em sonhos, mitos, expressões simbólicas e na obra Livro Vermelho. Entre os destaques estão mais de mil máscaras produzidas por estudantes do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa (IJEP) e a inédita "sonhografia" com relatos oníricos do próprio Jung.

Ingressos e funcionamento

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com início das vendas em 15 de outubro. Às terças-feiras, a entrada é gratuita, mas os bilhetes devem ser retirados exclusivamente na bilheteria física do MIS. Já na terceira quarta-feira de cada mês, a gratuidade é oferecida por meio da parceria com a B3.

A exposição poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e em domingos e feriados, das 10h às 18h. Em todos os dias, o público pode permanecer no espaço até uma hora após o último horário de entrada. O museu está localizado na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, em São Paulo, e a classificação é livre.