Jonathan Anderson apresenta coleção feminina da Dior na passarela de Paris

01/10/2025 15h55

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O diretor criativo da Dior, Jonathan Anderson, revelou uma nova estética para a linha feminina prêt-à-porter nesta quarta-feira, mostrando sua visão dos clássicos da grife, como a jaqueta bar, em um dos desfiles mais disputados de uma temporada repleta de estreias de estilistas.

Anderson entrou para a grife de propriedade da LVMH em março e apresentou a coleção masculina em junho. Ele faz parte de uma nova geração que está trazendo mudanças para o setor de luxo, que enfrenta uma queda prolongada.

Famosa por sua cintura marcada, a jaqueta de Anderson era mais solta, com mais volume na parte de trás e combinada com uma minissaia plissada que também se projetava para trás.

O visual deu o tom de "um novo capítulo ousado" para a marca, disse Simon Longland, diretor de compras do departamento de moda da Harrods.

"O desfile foi uma coleção de contrastes: alta-costura contra a facilidade cotidiana, feminilidade com androginia, coberto versus transparente", disse ele.

O desfile, realizado nos Jardins das Tulherias, começou com um filme em ritmo acelerado, mostrando imagens do passado da grife, mas com o estilo de um filme de terror em preto e branco.

Em seguida, as modelos entraram na passarela. Elas exibiram minissaias combinadas com longas capas de lã que cobriam os ombros e os braços, paletós usados com golas altas, vestidos que abriam nas costas e conjuntos leves de tricô. Os jeans eram justos ou amplos, estilo barril, enquanto os casacos tinham gola alta.

Após o desfile, os convidados, que incluíam as estrelas do K-pop Jimin e Jisoo, bem como os atores Jennifer Lawrence, Johnny Depp, Jenna Ortega e Mikey Madison, aplaudiram de pé quando Anderson fez uma rápida reverência.

