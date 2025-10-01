Isis Valverde posa de biquíni à beira da piscina: 'Faz calor no Rio'
Isis Valverde, 38, aproveitou o calor carioca de hoje para relaxar e compartilhar momentos com seus seguidores nas redes sociais.
O que aconteceu
A atriz surgiu em uma sequência de cliques à beira da piscina, sem maquiagem e sem filtros. No clique, Valverde valorizou sua beleza natural.
Com um biquíni discreto e um bronzeado em dia, Isis mostrou que está curtindo as temperaturas altas da capital. Na legenda simples, mas certeira, escreveu: "Faz calor no Rio de Janeiro".
A publicação rapidamente rendeu uma chuva de elogios dos fãs. "Você não envelhece, só fica cada vez mais maravilhosa", destacou uma seguidora. Já outro internauta a comparou a uma rainha histórica: "A própria Cleópatra", disse, elogiando a pose e o olhar da artista.