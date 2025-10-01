Isis Valverde posa de biquíni à beira da piscina: 'Faz calor no Rio'

Topo

Isis Valverde curte dia ensolarado no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

01/10/2025 15h36

Isis Valverde, 38, aproveitou o calor carioca de hoje para relaxar e compartilhar momentos com seus seguidores nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz surgiu em uma sequência de cliques à beira da piscina, sem maquiagem e sem filtros. No clique, Valverde valorizou sua beleza natural.

valverde - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Isis Valverde posta click à beira de piscina
Imagem: Reprodução/Instagram

Com um biquíni discreto e um bronzeado em dia, Isis mostrou que está curtindo as temperaturas altas da capital. Na legenda simples, mas certeira, escreveu: "Faz calor no Rio de Janeiro".

A publicação rapidamente rendeu uma chuva de elogios dos fãs. "Você não envelhece, só fica cada vez mais maravilhosa", destacou uma seguidora. Já outro internauta a comparou a uma rainha histórica: "A própria Cleópatra", disse, elogiando a pose e o olhar da artista.

