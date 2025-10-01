Irmãos pesaram 646 kg no 'Quilos Mortais'; o que aconteceu após reality?

Carlton e Shantel Oglesby marcaram a 8ª temporada de "Quilos Mortais" exibida em 2020. Irmãos de Columbus, Ohio, eles chegaram ao programa com uma soma impressionante: juntos, pesavam mais de 646 quilos. Veja a seguir como eles estão hoje.

O que aconteceu

No início, Carlton tinha 24 anos e pesava 356 quilos; já Shantel, com 31 anos, registrava 290 quilos. Mesmo morando na mesma casa, quase não se viam. Ele vivia no andar de baixo, solteiro e recluso. Ela, no de cima, casada e mãe de três filhos.

A obesidade extrema limitava até os momentos simples em família. Com compulsão alimentar e um passado difícil, marcado pela infância instável e pela violência doméstica sofrida pela mãe, os dois encontraram na comida um refúgio. Essa relação tornou o tratamento ainda mais desafiador.

A primeira avaliação com o Dr. Nowzaradan foi negativa. Nenhum dos dois recebeu autorização para a cirurgia bariátrica, mas o choque, no entanto, serviu de motivação. Na segunda chance, conseguiram aprovação e passaram pelo procedimento.

Shantel perdeu 97 kg após bariátrica Imagem: Reprodução/Redes sociais

Resultados

O esforço trouxe conquistas expressivas: Carlton perdeu 119 quilos e Shantel eliminou 97 quilos. Ao final das gravações, exibidas em 2020, os irmãos já mostravam sinais de uma vida mais ativa e independente.

Em episódios de atualização do reality, Dr. Now revelou que ambos voltaram a ganhar peso. Carlton chegou a registrar 300 quilos novamente, um aumento de quase 90 quilos. Shantel também recuperou parte do que havia perdido, voltando a pesar mais de 230 quilos.

Como estão hoje?

Apesar das recaídas, Shantel seguiu em busca de equilíbrio. Criou o canal no YouTube Shantel Sheds the Weight, onde falava de sua trajetória e chegou a divulgar uma linha de maquiagem.

Em 2022, surpreendeu os fãs ao anunciar o nascimento de seu quarto filho, um menino. Nas redes sociais, compartilhou mensagens sobre espiritualidade e mudança de vida. Mesmo sem atualizar com frequência, aparece em fotos recentes com aparência bem diferente daquela mostrada no programa.

Veja a seguir uma das postagens de Shantel mais recentes, na qual ela mostra um antes e depois.

Carlton, por outro lado, preferiu se afastar dos holofotes. Em julho de 2022, algumas publicações dos EUA afirmaram que ele ficou noivo de uma jovem, mas não há qualquer registro do romance na web.

No Instagram, ele tem somente uma postagem (abaixo). Com vida discreta, não há novidades sobre seu peso ou rotina.