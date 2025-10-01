Topo

Entretenimento

Gracyanne Barbosa tem alta hospitalar e é recebida por mãe de Belo e ex-BBB

01/10/2025 14h22

Após alguns dias internada devido a uma lesão sofrida durante sua participação no Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 30. A influenciadora retornou para casa, no Rio de Janeiro, e compartilhou vídeos onde aparece utilizando muletas e caminhando com dificuldade.

Apesar do fim do casamento com Belo, Gracyanne continua residindo na mesma casa que dividia com o cantor. O convívio inclui a presença da ex-sogra, dona Teresinha. "Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas", escreveu a musa fitness.

Gracyanne também recebeu a visita de Vinicius Nascimento, com quem dividiu o confinamento no Big Brother Brasil 25. A presença do amigo foi celebrada pela influenciadora. "Dona Teresinha quer casar com ele, vai entrar para a família. Que bom ter você aqui, te amo Vini", escreveu Gracyanne.

Participação no 'Domingão com Huck'

A participação de Gracyanne no Dança dos Famosos será tema do próximo Domingão com Huck, no dia 5 de outubro. A Rede Globo informou ao Estadão que as informações sobre o quadro de saúde da influenciadora serão apresentadas no programa, sem confirmar se ela deixará oficialmente a competição.

Gracyanne foi submetida a uma cirurgia após se machucar durante a apresentação de lambada do grupo B. Horas depois, ela usou as redes sociais para falar sobre o episódio. "É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital. A vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Num dia a gente está vivendo um sonho, no outro um desafio", lamentou.

A influenciadora também disse que encara o momento como um processo de superação. "Passa um turbilhão de coisas na cabeça, óbvio que dói, fico chateada, mas lembro que sou feita de força. Tudo tem um propósito. Tenho certeza que não estou sozinha, tenho vocês comigo e hoje começo a maior dança da minha vida, a dança da recuperação."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Assustadas com IA, estrelas de Bollywood arrastam Google para luta por "direitos de personalidade"

Festival do Rio começa nesta quinta com 'O Agente Secreto' e mais cotados ao Oscar

'Frankenstein' de Guillermo del Toro ganha trailer

Gracyanne Barbosa tem alta hospitalar e é recebida por mãe de Belo e ex-BBB

Robbie Williams revela ter síndrome de Tourette e admite medo de se apresentar ao vivo

Kleber Mendonça Filho revela que já tem um novo projeto após 'O Agente Secreto'

Todos os detalhes: o que aconteceu com Leonardo no remake e na 1ª Vale Tudo

Polícia investiga pés de maconha na casa de ex-ator da Globo: 'Educados'

Samantha Jones posta bastidores da morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Irmãos pesaram 646 kg no 'Quilos Mortais'; o que aconteceu após reality?

d4vd some de line-up do Lolla após menor ser encontrada morta em seu carro