Gracyanne Barbosa é recebida por mãe de Belo após cirurgia no joelho

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 18h12

Gracyanne Barbosa, 42, foi recepcionada por dona Teresinha, mãe de Belo, após realizar uma cirurgia no joelho e deixar o hospital.

O que aconteceu

A dançarina mostrou que chegou a sua casa e foi recebida pela ex-sogra. "Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha! Vamos vencer juntas", escreveu nesta madrugada em um story do Instagram.

No vídeo, a ex-BBB perguntou se a mãe do ex-marido estava torcendo por sua melhora. "Orou muito por mim? Só oração mesmo que dá certo. Vem aqui me dar um abraço", indicou.

Além da mãe de Belo, o ex-colega de confinamento Vinicius Nascimento também esperou pela famosa em sua casa. "Olha quem veio me receber, meu amorzão. Dona Teresinha quer casar com ele, vai entrar para a família", brincou.

Gracyanne Barbosa rompeu o tendão em sua apresentação de lambada no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo). Ela foi para o hospital e passou por um procedimento médico no joelho esquerdo.

