Novela, séries e mais: Globo anuncia mais de 20 estreias em outubro

O mês de outubro marca os 30 anos dos Estúdios Globo com um pacote de lançamentos. A emissora anunciou mais de 20 estreias em novelas, séries, filmes, realities e programas especiais. A programação inclui conteúdos na TV aberta, Globoplay e canais pagos como GNT, Multishow, Telecine e Gloob.

Novelas em destaque

"Vale Tudo" chega ao fim em clima de mistério. A partir do dia 6, o público acompanha o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), cena clássica que volta a agitar os brasileiros. O último capítulo vai ao ar no dia 17.

Na sequência, no dia 20, estreia "Três Graças". Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama mistura drama, romance, mistério e crítica social. Sophie Charlotte vive Gerluce, uma mulher que enfrenta injustiças em sua comunidade e precisa lutar pela sobrevivência.

Já no dia 23, Êta Mundo Melhor! chega ao capítulo 100 com novas reviravoltas. O reencontro de Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) após o sumiço da enfermeira promete mudar o rumo da trama.

Pedro Novaes, Grazi Massafera, Andréia Horta e Murilo Benício, de 'Três Graças', nos bastidores Imagem: Globo/Estevam Avellar

Outras estreias

No dia 2, chega ao catálogo do Globoplay "Vermelho Sangue". A trama mistura mistério, terror, fantasia e romance em uma narrativa de forte identidade brasileira. A série é criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa. O elenco conta ainda com Rodrigo Lombardi, Heloísa Jorge, Laura Dutra, Pedro Alves, Bete Mendes, entre outros nomes.

A partir do dia 6, o streaming estreia a terceira e última temporada de "Hercai: Amor e Vingança". O enredo chega ao desfecho com segredos do passado vindo à tona. As revelações colocam em risco o amor de Miran e Reyyan.

Duas estreias no dia 23. A série original "Reencarne", que mistura terror, suspense e drama no cerrado goiano chega à plataforma. No mesmo dia estreia a terceira temporada de "Rensga Hits!", que também será exibida na TV Globo, às quintas.

Em 16 de outubro, chega a série documental "Caçador de Marajás", sobre Fernando Collor.

Delegada Lopes (Taís Araujo) em 'Reencarne' Imagem: Estevam Avellar

E mais...

Na Globo, destaque para a quarta temporada de "The Equalizer - A Protetora" no dia 10. Também terá estreia do drama policial "Irracional - A Ciência do Crime" no dia 12, após o "Fantástico", além da série documental "Vida de Rodeio" no dia 7 e o documentário "Terceirão" dia 9.

A comédia "Aberto ao Público" ganha nova temporada em 7 de outubro. E especiais movimentam a grade: 30 anos dos Estúdios Globo (dia 3 no "Encontro"), 25 anos do Altas Horas em homenagem a Caetano Veloso no dia 11, "Falas da Vida" sobre envelhecimento dia 16 e o "Criança Esperança 40 Anos" em 27 de outubro com Eliana, Angélica e Xuxa.

Ana Clara apresenta nova temporada do Estrela da Casa Imagem: Divulgação/Globo

O Multishow traz o fim de temporada de "Estrela da Casa" no dia 6, seguido por debates no Estúdio Backstage (6 e 7). No dia 7, estreia a nova temporada da comédia "Dra. Darci"; e no dia 28, volta "Vai Que Cola". Há também musicais: show do Calcinha Preta e o "Tardezinha ao Vivo" com Thiaguinho, ambos no dia 11.

O GNT exibe o reality "Poderosas do Cerrado" no dia 30 e novos episódios de "Que História É Essa, Porchat?" (14 e 15). Também haverá a estreia do talk show "Angélica Ao Vivo" (16/10).

No Telecine, chegam as comédias inéditas "Quem É Morto Sempre Aparece" (17 e 18) e "Roubo do Cão" (31). Na programação infantil, Gloob e Gloobinho apresentam estreias e novas temporadas: "Partiu XV", "O Dia em que a Minha Vida Mudou", "Miraculous", "Turma da Mônica: Origens", "D.P.A.", além de filmes como "Nina: A Heroína dos Sete Mares" e "Volta ao Mundo em 80 Dias". Para os pequenos, destaque para "Tainá e os Guardiões da Amazônia", além de novas temporadas de "Cocomelon" e "Léo, o Guarda da Floresta".