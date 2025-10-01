Topo

Entretenimento

Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos

São Paulo

01/10/2025 09h01

O intérprete da Portela Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu nessa terça-feira, dia 30, aos 55 anos. Ele era uma das vozes mais conhecidas do carnaval no Rio de Janeiro e fazia parte da escola de samba desde 2006.

A informação foi confirmada pela Portela, sem detalhes sobre a causa da morte do intérprete. A escola decretou também o luto oficial de 3 dias.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1º, a partir das 9h, na Quadra da Portela, localizada em Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

"Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil. Ele representou com maestria a nossa tradição, levando o nome da Portela com respeito, talento e paixão", declarou a Portela, em comunicado oficial.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos

'Dona de Mim' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Acusações e defesa de esposas: entenda a treta de Brunna com a Beija-Flor

Ludmilla e Brunna estão no top 5 casais lésbicos mais quentes de 2025

'Êta Mundo Melhor!' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Ator de destaque em 'Terra Nostra' sofreu mal súbito na rua em Minas Gerais

Patrícia de Sabrit sobre nova carreira: 'Não gosto de ficar sem fazer nada'

Overdose e título no Brasil: a história real do lutador vivido por The Rock

Desobedientes: Paris Hilton já sofreu tortura em escola como a da série

A Fazenda: Carol cita Gracyanne e ataca Ray: 'Grelo imenso de tanta bomba'