Gato Preto vai responder por tentativa de homicídio em acidente com Porsche

A Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público (MP-SP) e alterou a acusação contra o influenciador Gato Preto de lesão corporal para tentativa de homicídio, após o famoso se envolver em um acidente na capital paulista.

O que aconteceu

Decisão transfere o caso da Vara Criminal para a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri. Os detalhes da medida foram divulgados pelo MP.

Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, que assina o pedido, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação destaca que, conforme apontou o laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.

Splash tenta contato com a defesa do famoso.

Acidente

Foto mostra como ficou o Porsche do influencer Gato Preto após colisão em SP Imagem: Obtida pelo UOL

Influenciador digital se envolveu em acidente de trânsito na manhã do dia 20 de agosto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Porsche do influenciador ultrapassou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu violentamente contra um HB20, que era ocupado por pai e filho.

Uma das vítimas, um jovem de 20 anos que estava no banco do passageiro do HB20, sofreu uma fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizado. O pai dele, que conduzia o veículo, relatou em entrevista que, após o acidente, foi ameaçado de forma agressiva pelo influenciador. "Ele disse que ia me bater", afirmou a vítima, em entrevista à Globo.

Fuga e prisão

Gato Preto, que estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda, deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Ele justificou a fuga alegando a presença de pessoas filmando a cena, embora tenha afirmado que acolheu as vítimas inicialmente.

Horas depois, Gato Preto foi localizado e preso em seu apartamento. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia, sendo liberado depois.