Carol tenta evitar desistência de Gaby Spanic: 'É isso que ele quer'

A Fazenda 2025: Carol aconselha Gaby Spanic a não desistir
01/10/2025 22h01

Em uma conversa na casa da árvore da sede de A Fazenda 2025 (Record), Gaby Spanic confessou ter pensado em desistir do reality show e foi aconselhada por Carol Lekker.

O que aconteceu

Gaby confessou ter pensado em abandonar o programa após as discussões com Fernando na formação da segunda roça. Carol apoiou a aliada para continuar no jogo. "É isso que ele quer, que você desista. Você pensa em desistir, você tá dando pra ele o que ele quer."

Uma mulher forte, com 37 anos de carreira. Vai desistir pra uma pessoa descontrolada? Você é uma pessoa amada.
Carol Lekker

A atriz detonou o rival. "Ele é uma pessoa perigosa. Maltrata as mulheres. Ele não faz nada com os homens."

Wallas reforçou a postura de Fernando e Gaby continuou. "Ele é misógino."

Carol seguiu exaltando a venezuelana. "Você aqui dentro é uma pessoa amada. Tem pessoas que gostam de você. Ele é uma pessoa à parte."

