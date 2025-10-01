Acusações e defesa de esposas: entenda a treta de Brunna com a Beija-Flor

Faltam quatro meses para o Carnaval de 2026, mas as escolas de samba estão a todo vapor — inclusive nas tretas! Entenda a confusão que envolve Brunna Gonçalves, Ludmilla, Giovanna Lancellotti e a Beija-Flor de Nilópolis:

Brunna anunciou a saída da Beija-Flor no dia 24 de setembro. Em seu post de despedida, ela disse que foi pega de surpresa pela notícia: "Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade". No dia seguinte, ela foi anunciada como musa da Grande Rio.

O presidente da Beija-Flor diz que ela era ausente na rotina da escola. "Eu preciso de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos. Não só na hora do glamour, mas no dia a dia, numa festa de comunidade, numa festa de bateria, numa festa de velha guarda. Infelizmente, devido à agenda do trabalho, ela não podia", disse Almir Reis em entrevista ao TV Fama.

No último final de semana, Giovanna Lancelloti foi criticada pelo desempenho na final do samba da Beija-Flor. A atriz é casada com Gabriel David, herdeiro da escola de samba e presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

Em vídeo publicado ontem, Brunna rebateu Almir e alfinetou Lancellotti. Ela afirma que seguiu o cronograma estabelecido com a escola e disse que sofreu retaliação porque Ludmilla não cantou no "casamento do ano" — referência à cerimônia de Gabriel David e Giovanna Lancellotti. Brunna ainda citou a apresentação de Giovanna na escolha do samba: "Se procurasse alguém, eu acho que vocês iam achar uma menina bem boa da comunidade para poder estar naquela posição".

Nos comentários de um post de Leo Dias, Gabriel David acusou Ludmilla de pedir para o jornalista criticar a sua esposa. "Até agora não entendi o porquê de criar essa rivalidade que nunca existiu. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa, e nunca vai ter. As posições fixas serão eternamente daqueles que dedicam sua vida à escola", escreveu.

Ludmilla rebateu o herdeiro da Beija-Flor em outro comentário. "Eu não vivo de fofoca, vivo de música. Quem começou tudo isso, inclusive com pronunciamento sem pé nem cabeça, foram vocês. E se falar mais, vai ouvir daqui também", escreveu a cantora.