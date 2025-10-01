Topo

'Frankenstein' de Guillermo del Toro ganha trailer

01/10/2025 14h25

Novo filme do mestre do terror Guillermo del Toro, Frankenstein teve seu primeiro trailer completo divulgado nesta quarta-feira, 1º. A prévia mostra a jornada da Criatura (Jacob Elordi) vagando o mundo em busca de seu criador, Victor Frankenstein (Oscar Isaac).

Mais nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Frankenstein terá exibição limitada nos cinemas a partir de 23 de outubro. Produzido pela Netflix, o longa chegará ao streaming em 7 de novembro.

Além de Elordi e Isaac, o elenco de Frankenstein conta com Mia Goth (MaXXXine), Christoph Waltz (Only Murders in the Building), Charles Dance (Game of Thrones) e Lars Mikkelsen (Ahsoka).

