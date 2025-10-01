Festival do Rio começa nesta quinta com 'O Agente Secreto' e mais cotados ao Oscar

O Rio de Janeiro recebe de 2 a 12 de outubro a 27ª edição do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, ou simplesmente Festival do Rio. Ao todo, são 298 filmes, entre curtas e longas nacionais e internacionais, que serão exibidos em diversas salas de cinema da capital fluminense.

Consagrada como uma grande vitrine do cinema brasileiro, a mostra Première Brasil é composta desta vez por 124 títulos, incluindo curtas, médias e longas-metragens. Destes, 48 fazem parte das mostras competitivas e disputam o Troféu Redentor nas categorias ficção, documentário e novos rumos. O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar 2025, será exibido como hors concours, isto é, fora de competição.

Na mostra competitiva de ficção da Première Brasil, por exemplo, há títulos como #SalveRosa, novo drama da diretora Susanna Lira estrelado por Klara Castanho, o suspense erótico Ato Noturno e o romance Ruas da Glória. Em documentários, Tainá Müller e Ísis Broken apresentam Apolo, que conta a história de gestação de um casal transgênero, e Natasha Neri e Gizele Martins apresentam Cheiro de Diesel, sobre a militarização das favelas do Rio durante os megaeventos esportivos da última década.

Entre os títulos internacionais, o Festival do Rio apresenta longas que passaram pelos principais festivais do mundo arrecadando prêmios e conquistando elogios da crítica - alguns dos quais com alto potencial de chegarem até as principais categorias do Oscar 2026.

No total, a programação conta com 14 longas pré-selecionados por seus respectivos países para a disputa de melhor filme internacional. Além de alguns bem cotados para a categoria, como o badalado Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier, e o tunisiano A Voz de Hind Rajab, aplaudido por mais de 20 minutos no Festival de Veneza, a programação conta com o novo filme do húngaro László Nemes, Órfão, e o chileno O Olhar Misterioso do Flamingo, vencedor da mostra paralela Un Certain Regard em Cannes.

Entre outros destaques da programação estão os títulos A Cronologia da Água, primeiro longa dirigido por Kristen Stewart, Alpha, terror corporal da francesa Julia Ducournau (de Grave, de 2016, e Titane, de 2021), Balada de um Jogador, de Edward Berger (Conclave) e The Mastermind, de Kelly Reichardt. Morra, Amor!, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que deu a Rose Byrne o Urso de Prata de melhor atriz em Berlim, e La Grazia, do italiano Paolo Sorrentino, também estão entre os mais badalados do festival.

A atriz francesa Juliette Binoche estará no evento para apresentar In-I in Motion, seu primeiro trabalho como diretora, e Bill Kramer, CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, participa para, segundo comunicado, "fortalecer o papel do Festival como ponto de encontro internacional".

A sessão de abertura, que ocorrerá na sexta-feira, 3, no Cine Odeon, será com Depois da Caçada, o novo drama de Luca Guadagnino com Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield. Já a sessão de encerramento será com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, drama histórico da diretora Chloé Zhao que conquistou o prêmio de público no Festival de Toronto.

Além de sessões pagas, a mostra conta também com sessões gratuitas, espalhadas por centros culturais, museus e complexos do circuito Estação. A programação completa pode ser conferida no site oficial do Festival do Rio.