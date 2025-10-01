Topo

Fernanda Torres anuncia filmagens de 'Os Corretores', comédia dirigida por Andrucha Waddington

01/10/2025 18h09

Fernanda Torres anunciou nesta quarta-feira, 1º, que dará início ainda este mês às filmagens de Os Corretores, seu próximo filme. O projeto é uma comédia, escrita e protagonizada por ela e dirigida por seu marido, Andrucha Waddington. O anúncio foi feito durante um painel da Sony Pictures realizado na Expocine, evento de negócios voltado para o mercado exibidor e distribuidor de cinema que acontece em São Paulo.

Por enquanto, ainda não há detalhes sobre a história de Os Corretores, mas o longa terá no elenco nomes como Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz, e trata-se de um retorno de Torres às comédias após a trajetória histórica de Ainda Estou Aqui no Oscar. O projeto também retoma a parceria da Sony Pictures com a Conspiração e a Globo Filmes após o lançamento de Vitória, também dirigido por Andrucha e estrelado por Fernanda Montenegro, disponível para streaming no Globoplay.

