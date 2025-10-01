Topo

Entretenimento

Eterna Globeleza, Valéria Valenssa lança livro e relembra infância difícil

Valéria Valenssa, eterna Globeleza - Divulgação
Valéria Valenssa, eterna Globeleza Imagem: Divulgação

Estadão

01/10/2025 19h07

Valéria Valenssa lança aos 54 anos seu segundo livro. Na biografia, a ex-modelo relata sua infância difícil no Rio de Janeiro e compartilha dicas de beleza e bem-estar. Intitulado Beleza Singular - Os 25 Segredos de Valéria Valenssa (editora Tinta Negra), o livro mistura memórias pessoais da artista e reflexões sobre beleza e relatos de superação. Valéria abre detalhes de sua trajetória, da infância no subúrbio carioca à descoberta como Globeleza, no período em que foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil.

"Meu pai investia nos meus sonhos e nos dos meus irmãos, eu percebia que ele realmente acreditava em nós (…). Minha mãe era o general da casa, mas sempre guerreira - acredito que essa seja a palavra perfeita para defini-la", recorda em um trecho da obra. "Com nove anos, era fã do programa do Chacrinha e adorava assistir às bailarinas dançando. Eu sempre amei a dança, então buscava referências. Mas buscar referências não Significa querer ser exatamente igual àquelas pessoas."

Valéria foi conhecida como Globeleza, representando a cobertura do carnaval na TV Globo, dos anos 1990 até 2005. Descoberta por Hans Donner em um concurso de beleza, ela era uma das grandes musas do carnaval. Atualmente, é empresária e compartilha dicas de autocuidado nas redes sociais. Segundo Valéria, o livro nasceu do desejo de "conversar com outras mulheres sobre autoestima de verdade", e é destinado a "qualquer mulher que deseje viver com autenticidade e amor-próprio".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 2/10 a 11/10

Novela, séries e mais: Globo anuncia mais de 20 estreias em outubro

Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 2/10 a 11/10

Eterna Globeleza, Valéria Valenssa lança livro e relembra infância difícil

Poliana diz que desconhecido morou em sua casa para brincar com Zé Felipe

Jung ganha exposição no MIS, em SP, que explora a psiquê e os sonhos

Val Marchiori conta qual o tipo de tratamento que fará contra o câncer

Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

Gracyanne Barbosa é recebida por mãe de Belo após cirurgia no joelho

Fernanda Torres anuncia filmagens de 'Os Corretores', comédia dirigida por Andrucha Waddington