Eterna Globeleza, Valéria Valenssa lança livro e relembra infância difícil

Valéria Valenssa lança aos 54 anos seu segundo livro. Na biografia, a ex-modelo relata sua infância difícil no Rio de Janeiro e compartilha dicas de beleza e bem-estar. Intitulado Beleza Singular - Os 25 Segredos de Valéria Valenssa (editora Tinta Negra), o livro mistura memórias pessoais da artista e reflexões sobre beleza e relatos de superação. Valéria abre detalhes de sua trajetória, da infância no subúrbio carioca à descoberta como Globeleza, no período em que foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil.

"Meu pai investia nos meus sonhos e nos dos meus irmãos, eu percebia que ele realmente acreditava em nós (…). Minha mãe era o general da casa, mas sempre guerreira - acredito que essa seja a palavra perfeita para defini-la", recorda em um trecho da obra. "Com nove anos, era fã do programa do Chacrinha e adorava assistir às bailarinas dançando. Eu sempre amei a dança, então buscava referências. Mas buscar referências não Significa querer ser exatamente igual àquelas pessoas."

Valéria foi conhecida como Globeleza, representando a cobertura do carnaval na TV Globo, dos anos 1990 até 2005. Descoberta por Hans Donner em um concurso de beleza, ela era uma das grandes musas do carnaval. Atualmente, é empresária e compartilha dicas de autocuidado nas redes sociais. Segundo Valéria, o livro nasceu do desejo de "conversar com outras mulheres sobre autoestima de verdade", e é destinado a "qualquer mulher que deseje viver com autenticidade e amor-próprio".