Quando acaba o Estrela da Casa? Saiba tudo sobre a grande final

Saiba quando será a final do Estrela da Casa - Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 20h48

O Estrela da Casa (Globo) está chegando ao fim. Por isso, confira a data marcada para terminar a temporada.

O que aconteceu

A grande final do programa ocorrerá na próxima segunda-feira (6). Quatro finalistas disputarão o tão sonhado prêmio.

Daniel Sobral, Hanii, Janício, Juceir Jr, Sudário e Thainá Gonçalves seguem na competição. Dois participantes serão eliminados do reality musical nesta quinta-feira (2), após o Festival.

O prêmio do Estrela da Casa é de R$ 1.093.799,00. Neste ano, o prêmio começou com um valor dobrado, de R$ 1 milhão.

