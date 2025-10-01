Topo

Eric Dane fala sobre diagnóstico de ELA: Vou lutar até o fim

01/10/2025 14h54

Eric Dane, conhecido por atuar em séries como Greys Anatomy e Euphoria, falou sobre seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso progressivamente, acarretando em paralisia motora irreversível.

"Tenho duas filhas em casa. Quero vê-las se formarem na faculdade, se casarem, talvez terem netos. Quero estar presente em tudo isso. Então, vou lutar até o fim, até meu último suspiro", disse em bate-papo com o deputado da Califórnia, nos Estados Unidos, Eric Swalwell.

O ator é casado com Rebecca Gayheart. Juntos, os dois são pais de Billie Beatrice, de 15 anos, e de Georgia Geraldine, de 13.

"A ELA é a última coisa que querem diagnosticar em alguém. Muitas vezes, leva tanto tempo para que essas pessoas sejam diagnosticadas e, por conta disso, são impedidas de participar de testes clínicos."

Dane revelou o diagnóstico à People em abril.

