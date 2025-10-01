Entenda a treta envolvendo famosos após saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

A saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor de Nilópolis desencadeou uma série de trocas de acusações entre Ludmilla, esposa da dançarina, e o empresário Gabriel David, marido da atriz Giovanna Lancellotti e patrono da escola de samba.

O conflito, que começou com questionamentos sobre o posto de musa, evoluiu para desavenças pessoais e discussões públicas nas redes sociais.

Após a repercussão da saída de Brunna, Gabriel usou as redes sociais para afirmar que a suposta rivalidade entre Giovanna e a dançarina não faz sentido, já que a Beija-Flor não tem cargos oficiais de "musa", e apontou que Ludmilla teria incentivado ataques virtuais contra Giovanna para proteger a esposa.

"Até agora não entendi o porquê de criar essa rivalidade que nunca existiu. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa e nunca vai ter. As posições fixas são eternamente daqueles que dedicam sua vida à escola (Selminha, Claudinho, Neguinho, Neide, Sonia Capeta, Raíssa e tantos outros)", disse.

Em suas declarações, o empresário afirmou que o debate público prejudica o carnaval e apontou que "pessoas querem viver de fofocas às custas das escolas."

"Esse caos não é bom para o carnaval. Nós não vivemos disso, vivemos de cultura, de multiartistas incríveis, e eles devem estar sempre no lugar de protagonismo. Espero que entendam a importância de noticiá-los mais do que pessoas que querem viver de fofocas às custas das escolas", afirmou.

Ludmilla responde às acusações

Nas redes sociais, Ludmilla negou qualquer participação em campanhas contra Giovanna e defendeu Brunna, afirmando que a esposa apenas respondeu a críticas injustas. A cantora disse que não vive de "fofoca" e que, se tivesse algo a declarar, falaria de forma direta.

"Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? Eu não preciso pedir nada para ninguém, e se tiver algo a dizer, eu falo diretamente. A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela", escreveu a cantora.

A artista também criticou a forma como os acontecimentos foram expostos online, ressaltando que há duas versões para a história e que não aceitaria acusações sem fundamento.

"Eu não vivo de fofoca, vivo de música. Quem começou tudo isso, inclusive com pronunciamentos sem pé nem cabeça, foram vocês. E se falar mais, vai ouvir daqui também."

Brunna fala em retaliação e relembra trajetória

Brunna Gonçalves, por sua vez, contestou a justificativa do presidente da Beija-Flor, Almir Reis, de que teria deixado a escola por falta de presença na comunidade. Para ela, sua saída está ligada ao afastamento de Ludmilla do círculo social de Gabriel e Giovanna, especialmente após a ausência da cantora no casamento do casal, em julho.

"A gente entende muito bem essa retaliação que eu estou sofrendo. O motivo real é que a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Eles estão tentando abafar uma coisa que não tem como ser abafada", comentou a dançarina.

Brunna relatou que sempre teve vínculo com a Beija-Flor e acompanhava os ensaios muito antes da fama. Ela afirmou que tentou conversar com a presidência para esclarecer a situação, mas não obteve retorno.

"Sempre ficava me cozinhando, mas nunca chegou a falar: você não vai desfilar mais, infelizmente. É ter responsabilidade com o trabalho da outra pessoa. Um pouquinho de consideração ele deveria ter comigo", afirmou.

Casamento e fim da amizade

Por outro lado, Gabriel afirmou que a ausência de Ludmilla em seu casamento com Giovanna não gerou incômodo, mas sim a forma como a cantora deixou de ser madrinha do evento sem comunicar a noiva diretamente.

"Ninguém ficou p*** porque a Lud não foi ao casamento, eu jantei com ela, expliquei isso. O que chateou a Giovanna foi a Ludmilla não ter tido a coragem de falar isso quando viu ela. Não mandou uma mensagem dizendo que não ia conseguir ser madrinha num casamento que ela aceitou", disse.

O empresário também afirmou que Ludmilla havia se oferecido para cantar na cerimônia, mas desistiu em cima da hora. Para ele, a questão envolvia mais respeito e consideração do que compromissos formais.

"Sobre a questão do show, a gente nunca ia pedir um show para a Lud, que é muito minha amiga, sempre foi. Em um jantar, ela me ofereceu o show, muito antes de qualquer história acontecer. Infelizmente, ela falou pra gente que não ia fazer o show muito em cima do casamento, e tá tudo bem. A questão que ficou é que a Lud nunca sequer mandou uma mensagem para a Giovanna. É uma questão de educação."