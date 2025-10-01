'Distorceram a fala dela': Bárbara Saryne aponta xenofobia com Spanic

O uso de temas sociais como fome e xenofobia virou estratégia de jogo e motivo de conflito em Central Splash, do Canal UOL. Chico Barney e Bárbara Saryne apontam como as falas de Gaby Spanic foram distorcidas em A Fazenda.

Parte dos participantes criticou Gaby por reclamar da comida, usando a fome no Brasil como argumento. Segundo os colunistas, houve distorção do que a atriz realmente disse, e o caso expôs incoerências nas justificativas usadas para votos e conflitos.

Eles estão com o discurso de que a Gaby Spanic, que não pode reclamar de comida, porque existem milhões de pessoas passando fome no Brasil.

Chico Barney

Bárbara Saryne apontou que as falas de Gaby foram manipuladas, transformando o debate sobre divisão de comida em acusação de insensibilidade com a fome.

Eles distorceram a fala dela, né?

Bárbara Saryne

Bárbara lembrou que Gaby queria evitar brigas por comida e que a reação dos colegas é que motivou o conflito, não a fala original da atriz.

O que a Gabi Spanik disse na dinâmica e tem falado muitas vezes na casa, é que ela não gostaria de ter que brigar por um pão, de ter que brigar por um prato de comida. Ela acha que isso não é necessário, esse exagero, essa divisão tão radical. É isso que ela diz. E aí eles transformaram em algo do tipo, 'ela tá dizendo que a gente tá passando fome' , então eles distorceram a fala dela, né? Na verdade, por ela, não teria briga por isso. Eles é que motivaram essa treta, né?

Bárbara Saryne

Chico Barney avaliou que tanto o discurso sobre fome quanto a resposta de Gaby sobre xenofobia foram usados como "super trunfos" no jogo, e que temas sensíveis nem sempre têm espaço em realities.

Aí tá rolando esse super trunfo das questões. Porque a Michelle dá o voto falando da fome no Brasil. Que papelão a Michelle, hein? Que papelão da Michelle, com todo o respeito. Que coisa triste. Aí, usa super trufo da fome no Brasil. Aí a Gaby Spanik responde com um super trunfo da xenofobia. Ela falou que 'eles se sentem como donos da casa. Fiscalizam muitas coisas. Sinto uma xenofobia com minha presença. Xenofobia por ser de outro país? Isso é muito feio. Contra uma pessoa não vou permitir que me faltem com respeito'. Gostei.

Chico Barney

Bárbara Saryne concluiu que, mais do que provar a existência de xenofobia, o episódio mostra como as sensações de exclusão e incoerência alimentam o conflito e que o discurso dos colegas nem sempre se sustenta.

Não sei se dá pra gente dizer aqui se existiu essa xenofobia ou não, é a maneira como ela se sentiu, e talvez a partir de agora, depois dessa treta, que a gente vai enxergar mais isso, eles comentando mais sobre a Gabi, vamos observar melhor. Mas sobre esse discurso da Michelle, o quanto é incoerente porque ela fala que fez a divisão para que não houvesse desperdício. E aí se tem a ponto de sobrar e desperdiçar, por que tá tendo esse cuidado tão grande que as pessoas não usam os ingredientes e tal? Então ela mesmo se contradiz ali, né? E acho que a Gabi que responde muito bem.

Bárbara Saryne

'Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó. Com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite. A gente teve casos que não caracterizam expulsão, mas que não é o que a gente quer ver dentro do reality. Jogada de água no reality, aquelas aproximações físicas. Estão falando tudo isso para tomar cuidado. Nem a direção, nem o público desejam esse tipo de embate. Além disso, são atitudes que podem ser o primeiro passo para evoluir para uma expulsão. É ruim pra vocês. Se posicionam. Cuidado, só. Estou avisando como fã de reality, apresentador, que às vezes numa décima o sangue sobe e eu já vi acontecer, acabou a expulsão e fica triste pra todo mundo."

Adriane Galisteu

