Diego Alemão elege substituto em luta com Popó: 'Mais relevante de todos'

Diego Alemão, 44, falou sobre sua preparação para a luta contra Popó em 1º de novembro e elegeu com quem lutaria no lugar dele, já que o boxeador passou por uma cirurgia na mão e não sabe se será liberado para o confronto.

O que aconteceu

O campeão do BBB 7 declarou enfrentaria Rogério Minotouro. "Dos nomes que foram ditos, acredito que o Minotouro seria o mais relevante de todos, traria maior público para o evento. É necessário entender que existe uma parte comercial por trás da luta. Isso deve ser visto antes de escolher um substituto", revelou ontem no podcast TIEXCast.

Na entrevista, detalhou sobre seu contrato. "Meu contrato estava vinculado a uma luta com o Popó, acreditei e me joguei de cabeça. Existia um valor simbólico para o treinamento que não cobria nem a gota do suor, porém, ia poder captar 100% dos meus patrocínios e teria uma porcentagem que seria escalonada de acordo com as vendas do pay-per-view."

Segundo ele, investiu muito para a luta. "Não sei se os patrocinadores vão aceitar no caso do Minotouro (...). Não tinha cláusula que mencionava a desistência do Popó e, até o momento, ainda não fui informado oficialmente de que isso não irá ocorrer. E não posso ficar descoberto depois de ter largado toda a minha vida e investido na preparação, gastando cerca de R$ 70 mil por mês. Me joguei de cabeça, estava treinando seis horas por dia", explicou.

Perdi a chance de provar para as pessoas que desacreditaram de mim e me fizeram de chacota do que sou capaz. Fiquei com uma dívida nas costas que preciso resolver, e agora meus patrocinadores estão pulando fora porque não tem mais Popó. Acrescentou o empresário

Diego Alemão ainda afirmou que lutaria com Bambam, primeiro vencedor do BBB. "É um cara que encaixava muito bem. Gostaria de alguém relevante, como Whindersson Nunes, quero que o evento seja um sucesso. Eu preciso faturar. Talvez tenha mais repercussão minha luta com o Bambam, mas qual a relevância dele para o esporte? Nula! Ele conseguiu tomar uma surra em 36 segundos e é um falastrão", concluiu.