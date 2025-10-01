Debora Bloch mostra bastidores de morte de rival em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Debora Bloch, 62, mostrou detalhes dos bastidores de "Vale Tudo" (TV Globo) e um presente inesperado que ganhou.

O que aconteceu

A intérprete de Odete Roitman compartilhou minúcias da morte de Ana Clara (Samantha Jones). Ela fez a postagem hoje em seu Instagram.

Na publicação, exibiu partes da cenografia e até a arma usada para matar a personagem. "Toc, toc, toc? Três batidinhas na porta. E no outro lado, Ana Clara pergunta: quem é? Quem reparou no reuso da blusa da vingança?", brincou na legenda.

Debora Bloch ainda foi presenteada com uma caixa de ovos caipiras. Assim como a atriz, Guilherme Magon — que dá vida a Leonardo Roitman — também recebeu o presente.