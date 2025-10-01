Topo

Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa Camargo após assumir novo namoro

Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa após assumir namoro com Miss Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/10/2025 15h43

Dado Dolabella, 45, decidiu cortar de vez os laços com Wanessa Camargo, 42.

O que aconteceu

O ator deixou de seguir a cantora no Instagram e apagou todas as fotos que tinha com ela em seu perfil. A decisão veio logo após ele assumir publicamente seu relacionamento com a modelo e Miss Gramado 2025, Marcela Tomaszewski, de 27 anos.

O casal está atualmente na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, local com valor sentimental para Dado e Wanessa. Foi exatamente lá que os dois haviam reatado o relacionamento em 2022 e voltaram algumas vezes durante a relação.

A exposição do novo romance teria sido motivada por ciúmes, após Wanessa ser flagrada abraçada ao ator Allan Souza Lima, colega dela no quadro "Dança dos Famosos". Isso teria sido o estopim para o rompimento definitivo entre os dois.

Dado e Wanessa viveram um relacionamento turbulento por três anos, com várias separações e reaproximações. Recentemente, eles tentavam mais uma reconciliação, mas tudo desandou em agosto, quando o ator se envolveu numa confusão durante uma confraternização do elenco do "Dança dos Famosos". Dado teria agredido o cantor Luan Pereira, supostamente motivado por ciúmes da ex.

Já no Instagram, Dado mostrou estar hospedado com Marcela no mesmo chalé que costumava dividir com Wanessa. A pousada onde estão tem o nome de "Macela", o que virou motivo de piada entre o novo casal — uma curiosidade que parece simbolizar uma nova fase para o ator.

