d4vd some de line-up do Lolla após menor ser encontrada morta em seu carro

O músico d4vd, que foi anunciado no Lollapalooza Brasil em agosto, "sumiu" da programação do festival.

O que aconteceu

O Lolla anunciou hoje a programação dividida por dias, sem o nome de d4vd. No início de setembro, uma menina de 15 anos foi encontrada morta no porta-malas dianteiro do carro do cantor, que estava abandonado em Los Angeles. Ela estava desaparecida há meses.

O festival não se manifestou sobre a retirada de d4vd da programação e não respondeu a questionamentos anteriores sobre um possível cancelamento. O nome do músico apenas "sumiu" do line-up no anúncio mais recente.

Lola Young também está fora da programação do festival. A cantora cancelou todos seus compromissos após desmaiar no palco durante um show em Nova York. Uma mensagem de Lola anunciando uma pausa na carreira foi compartilhada ontem pelo perfil do Lollapalooza.

Splash procurou o Lollapalooza para questionar se d4vd e Lola Young serão substituídos na programação. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.

O Lollapalooza acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entenda o caso

A data da morte da jovem consta como 8 de setembro, mas a causa ainda não foi determinada. O corpo foi encontrado por policiais no dia 8 de setembro no porta-malas de um Tesla abandonado e apreendido, registrado em nome do cantor d4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke. Não havia nenhum registro de roubo do carro. As informações são da revista People.

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e D4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

Segundo as autoridades, o corpo estava no porta-malas dianteiro do carro, envolto em um saco. Os policiais fizeram a descoberta após receberem a denúncia de que o carro estava exalando um odor muito forte.

Após o carro ser encontrado, um representante do músico disse que ele estava cooperando com as autoridades. "d4vd foi informado do que aconteceu. Ele está em turnê, mas está cooperando plenamente com as autoridades", dizia a nota enviada a veículos estrangeiros.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.