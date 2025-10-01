Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Nos capítulos recentes de Vale Tudo, o mistério em torno de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete Roitman (Débora Bloch), voltou a chamar atenção. Na releitura da trama, assinada por Manuela Dias, o personagem sobreviveu a um grave acidente, mas ficou com sequelas severas e precisa de acompanhamento constante para atividades básicas, como se comunicar e se alimentar.

A versão contrasta com a novela exibida originalmente em 1988, quando o destino de Leonardo foi diferente.

Na história original, Leonardo também era irmão gêmeo de Heleninha (Renata Sorrah), no entanto, o personagem nunca apareceu na novela. Os dois se envolveram em um acidente de carro após uma sequência de conflitos familiares. Na ocasião, o personagem não resistiu e morreu, sendo lembrado apenas como parte do passado sombrio da família Roitman.

A narrativa revelou que a tragédia não foi um acaso. Ruth (Zilka Salaberry), empregada da casa, sabia que Odete (Beatriz Segall) havia planejado a sabotagem do carro, que tinha como alvo Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

O escândalo que antecedeu o acidente

Segundo a trama original, Heleninha desconfiava de uma traição do marido, Marco Aurélio, e decidiu segui-lo. Acompanhada por Ruth, acabou pedindo ajuda ao irmão Leonardo, que morava no mesmo prédio onde acreditava encontrar o casal. Ao entrar no apartamento, a surpresa foi imediata: quem estava lá era Odete, em companhia de um amante.

A cena gerou revolta em Leonardo e desespero em Heleninha, que acreditava estar sendo traída. Em seguida, os três - Odete, Leonardo e Heleninha - saíram de carro. Pouco depois, sofreram o acidente que resultou na morte do jovem.

Culpa transferida e segredo mantido

Odete levou o corpo do filho para casa e, diante do choque da filha, permitiu que Heleninha acreditasse ter sido a responsável pelo desastre. Um incêndio iniciado por um cigarro da própria Odete reforçou ainda mais a confusão sobre os fatos.

A vilã pagou Ruth para manter o silêncio, enquanto a filha assumiu o peso da culpa. O segredo destruiu a vida de Heleninha, que mergulhou no alcoolismo e perdeu a guarda do filho. No entanto, a verdadeira responsável pelo acidente era a própria Odete Roitman.